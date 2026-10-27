„Sheep“: Tierische Komik mit heimischen Superstars

Auf einem Bauernhof an einem nicht näher genannten Ort geht es für eine Schafherde vermeintlich friedvoll zu. Sie glauben steif und fest daran, die Menschen domestiziert zu haben und träumen gemeinhin davon, zum Obermoser zu kommen, der für sie eine Art unbekanntes Paradies darstellt, an dem sie sich frei entfalten und ihren Leidenschaften nachkommen können. Dort darf aber nur hin, wer von den Menschen eine blaue Markierung bekommt. Schaf Oliver traut dem Braten aber nicht und fällt – zum Ärgernis seiner Mitschafe - gerne mit Kritik an den Transporten zum Obermoser auf. Weil niemand dem selbsternannten Propheten lauscht, schmuggelt er sich heimlich unter die blau markierten Schafe und stellt zu seinem Entsetzen fest, dass sie geschlachtet und von den Menschen verspeist werden. Doch auch nach seiner Rückkehr auf den Bauernhof verhallen seine Warnungen im Nichts – er wird als Verschwörungstheoretiker denunziert. Trotz der sturen Borniertheit seiner Artgenossen gibt Oliver aber nicht auf und kämpft für alle um eine Flucht vor dem drohenden Ende.