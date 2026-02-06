Thomas Stipsits wird für Dokudrama zu René Benko

Weiteres Projekt verfilmt Bestseller

Ein weiteres Filmprojekt läuft derzeit unter der Federführung von Hollywood-Gigant Constantin Film in Zusammenarbeit mit der Wiener MR Film GmbH. Der Bestseller „Inside Signa – Aufstieg und Fall des René Benko“ (erschienen im April 2024, edition a) von „Krone“-Investigativjournalist Rainer Fleckl und seinem „News“-Kollegen Sebastian Reinhart soll als Miniserie auf die Bildschirme kommen.