Ab Herbst zu sehen

Thomas Stipsits wird für Dokudrama zu René Benko

Stars & Society
06.02.2026 17:39
Heino Ferch, Thomas Stipsits, Patricia Aulitzky, Regisseur Raymond Ley und Bettina Weiguny ...
Heino Ferch, Thomas Stipsits, Patricia Aulitzky, Regisseur Raymond Ley und Bettina Weiguny drehen „Benko – Size Does Matter“.(Bild: ORF/UFA Fiction/NDR/Aki Pfeiffer )
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Der Wirtschaftskrimi rund um René Benkos Signa-Kartenhaus könnte durchaus aus der Feder eines findigen Drehbuchautors stammen. Jetzt wird das Leben des Rekordpleitiers erstmals verfilmt – mit einem Publikumsliebling in der Hauptrolle. 

0 Kommentare

Thomas Stipsits (42) dreht derzeit in der Titelrolle „Benko – Size does matter“, in dem Aufstieg und Fall des heimischen Immobilienmoguls als Koproduktion des ORF mit zahlreichen deutschen und Schweizer Sendern nachgezeichnet wird. Während Stipsits den Part von René Benko übernimmt, ist „Landkrimi“-Darstellerin Patricia Aulitzky als Gattin Nathalie zu erleben.

Regisseur Raymond Ley („Nazijäger – Reise in die Finsternis“) kombiniert für sein 90-minütiges Dokudrama Spielszenen mit Archivmaterial und Interviews. Gedreht wird bis März in Berlin, Potsdam, Hannover, Dortmund, Hamburg und Wien. Zu sehen soll der Streifen dann ab Herbst 2026 sein. 

Weiteres Projekt verfilmt Bestseller
Ein weiteres Filmprojekt läuft derzeit unter der Federführung von Hollywood-Gigant Constantin Film in Zusammenarbeit mit der Wiener MR Film GmbH. Der Bestseller „Inside Signa – Aufstieg und Fall des René Benko“ (erschienen im April 2024, edition a) von „Krone“-Investigativjournalist Rainer Fleckl und seinem „News“-Kollegen Sebastian Reinhart soll als Miniserie auf die Bildschirme kommen.

Der Besteller „Inside Signa“ von den Journalisten Rainer Fleck und Sebastian Reinhart wird ...
Der Besteller „Inside Signa“ von den Journalisten Rainer Fleck und Sebastian Reinhart wird ebenfalls verfilmt.(Bild: edition a)

Fleckl und Reinhart dominierten mit ihrem Buch, welches auf über zehn Jahren Recherche rund um Signa und Benko basiert, wochenlang die Bestseller-Listen. Sie schildern detailiert den Aufstieg René Benkos – und auch was letzten Endes zum Zusammenbruch seines Reiches führte. 

