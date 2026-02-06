Thomas Stipsits wird für Dokudrama zu René Benko

Der Wirtschaftskrimi rund um René Benkos Signa-Kartenhaus könnte durchaus aus der Feder eines findigen Drehbuchautors stammen. Jetzt wird das Leben des Rekordpleitiers erstmals verfilmt – mit einem Publikumsliebling in der Hauptrolle.
Thomas Stipsits (42) dreht derzeit in der Titelrolle „Benko – Size does matter“, in dem Aufstieg und Fall des heimischen Immobilienmoguls als Koproduktion des ORF mit zahlreichen deutschen und Schweizer Sendern nachgezeichnet wird. Während Stipsits den Part von René Benko übernimmt, ist „Landkrimi“-Darstellerin Patricia Aulitzky als Gattin Nathalie zu erleben.
Regisseur Raymond Ley („Nazijäger – Reise in die Finsternis“) kombiniert für sein 90-minütiges Dokudrama Spielszenen mit Archivmaterial und Interviews. Gedreht wird bis März in Berlin, Potsdam, Hannover, Dortmund, Hamburg und Wien. Zu sehen soll der Streifen dann ab Herbst 2026 sein.
Weiteres Projekt verfilmt Bestseller
Ein weiteres Filmprojekt läuft derzeit unter der Federführung von Hollywood-Gigant Constantin Film in Zusammenarbeit mit der Wiener MR Film GmbH. Der Bestseller „Inside Signa – Aufstieg und Fall des René Benko“ (erschienen im April 2024, edition a) von „Krone“-Investigativjournalist Rainer Fleckl und seinem „News“-Kollegen Sebastian Reinhart soll als Miniserie auf die Bildschirme kommen.
Fleckl und Reinhart dominierten mit ihrem Buch, welches auf über zehn Jahren Recherche rund um Signa und Benko basiert, wochenlang die Bestseller-Listen. Sie schildern detailiert den Aufstieg René Benkos – und auch was letzten Endes zum Zusammenbruch seines Reiches führte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.