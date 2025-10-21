„Können uns freuen, wenn Kometen vorbeischauen“

Wie und wo kann ich den Kometen sehen?

„Lemmon“ ist in einer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne unterwegs. Er macht sich gerade auf den Weg in das äußere Sonnensystem und kommt dieser Tage an seinem erdnächsten Punkt vorbei. „Zu sehen ist er am Horizont in der Morgendämmerung im Osten oder nach Sonnenuntergang im Westen“, so Weratschnig. Ein Fernglas oder ein Operngucker hilft: „Diese dürfen aber keinesfalls verwendet werden, wenn die Sonne noch zu sehen ist! Das macht blind.“