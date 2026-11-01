Security-Mitarbeiter sprüht Pfefferspray im Club

Ausnahmesituation in Leopoldstadt: Als die Polizei nach einem Alarm in einem Lokal eintraf, fing ein Security-Mitarbeiter scheinbar grundlos an, Pfefferspray in die Menge zu sprühen. Zahlreiche Personen wurden verletzt.
Beim Lokal angekommen, sahen die Beamten eine große Mengenmenge im Eingangsbereich. Mit dem Sicherheitspersonal im Eingangsbereich Kontakt aufzunehmen, war aufgrund des hohen Andrangs schwierig.
40 Verletzte
Als sich die Beamten einen Überblick verschafften, um eventuelle Maßnahmen setzen zu können, kam es plötzlich durch einen der Sicherheitsmitarbeiter des Lokals zur Verwendung eines Pfeffersprays in Richtung der Menschenmenge. Dadurch wurden mehrere Personen kontaminiert.
Rund 40 Personen mussten im Anschluss durch die Berufsrettung Wien versorgt werden. Zwei 18-Jährige und eine 19-Jährige wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.
„Schwere Körperverletzung“
Ein Beamter wurde durch den Pfefferspray verletzt, er wurde ebenso vor Ort durch die Rettung versorgt, konnte seinen Dienst jedoch weiter fortsetzen. Der 23-jährige Sicherheitsmitarbeiter wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung angezeigt.
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