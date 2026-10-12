Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf 350.000 Stück/Jahr

EU begrenzt chinesische Hybridauto-Importe

Wirtschaft
12.10.2026 10:39
Die EU begrenzt die Importe chinesischer Hybridautos auf 350.000 Stück im Jahr (Symbolbild).
Die EU begrenzt die Importe chinesischer Hybridautos auf 350.000 Stück im Jahr (Symbolbild).(Bild: AFP/GREG BAKER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die EU begrenzt die Importe chinesischer Hybridautos auf 350.000 Stück pro Jahr. Das teilte ein EU-Beamter am Montag in Brüssel mit. „Das wird die aktuellen Importe in die EU um mehr als die Hälfte senken“, sagte er weiter.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič hatte sich in der vergangenen Woche in Peking mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao auf eine Begrenzung geeinigt. Die Europäische Union befürchtet, dass chinesische Autos europäische Hersteller vom Markt verdrängen könnten, weil sie billiger sind. Vor zwei Jahren wurden deshalb bereits Sonderzölle auf Elektroautos aus China verhängt. Seitdem verkauft das Land aber deutlich mehr Plugin-Hybride nach Europa. Laut Schätzungen könnte die Zahl in diesem Jahr auf rund 800.000 steigen.

Der Anteil chinesischer Produktion an den gesamten Autoverkäufen in der EU stieg im Vorjahr auf sieben Prozent. Zusammengenommen kamen die Produktionsländer innerhalb der EU aber noch auf 73 Prozent. Laut einer Studie des europäischen Verkehrsverbands T&E haben die Zölle auf chinesische Elektroautos auch zumindest ein Ziel errreicht: Demnach produzieren westliche Hersteller ihre Autos wieder verstärkt in Europa. Allerdings konnte die Einfuhr damit kaum eingedämmt werden.

Lesen Sie auch:
Westliche Hersteller produzieren ihre Elektroautos wieder verstärkt in Europa (Symbolbild).
Statt E-Autos in China
Pkw-Hersteller holen Produktion nach Europa zurück
13.07.2026
Schon jeder elfte Pkw
Chinesische Automarken überrollen den EU-Markt
23.06.2026

Künftig sollen die europäischen Zollbehörden keine Hybridautos aus Chinas mehr genehmigen, sobald die jährliche Obergrenze erreicht ist. Diese soll im ersten Jahr bei 350.000 Autos liegen und anschließend jedes Jahr um sechs Prozent steigen. Nach vier Jahren wird die Begrenzung planmäßig auslaufen. Damit hält sich die EU laut dem Beamten an die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
12.10.2026 10:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
91.087 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
74.185 mal gelesen
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
64.817 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2565 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
1934 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
1262 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Mehr Wirtschaft
Auf 350.000 Stück/Jahr
EU begrenzt chinesische Hybridauto-Importe
Gehalts-Poker beginnt
Herbstlohnrunde: Warum diesmal Eisenbahner starten
„Krone“-Gastkommentar
Wetterfest
„Grinch“ schlägt zu
Gleich vier Feiertage gehen uns 2027 flöten
Krone Plus Logo
Milliarden sprudeln
Dieses Land in Südamerika füllt Europas Öl-Lücke
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf