EU begrenzt chinesische Hybridauto-Importe

EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič hatte sich in der vergangenen Woche in Peking mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao auf eine Begrenzung geeinigt. Die Europäische Union befürchtet, dass chinesische Autos europäische Hersteller vom Markt verdrängen könnten, weil sie billiger sind. Vor zwei Jahren wurden deshalb bereits Sonderzölle auf Elektroautos aus China verhängt. Seitdem verkauft das Land aber deutlich mehr Plugin-Hybride nach Europa. Laut Schätzungen könnte die Zahl in diesem Jahr auf rund 800.000 steigen.