Hollywood-Regisseur schießt sich selbst ins Bein

Zu Manns bekanntesten Filmen zählt der Thriller „Heat“, in dem Robert De Niro und Al Pacino die Hauptrollen spielen. Dieser kam 1996 im deutschsprachigen Raum in die Kinos und gilt als Manns Meisterwerk. Er soll auch Kriminellen auf der ganzen Welt als Vorbild und Inspiration gedient haben. Zu seinen weiteren bekanntesten Werken zählen die Filme „Der letzte Mohikaner“, „Collateral“, „Ali“ und „Public Enemies“.