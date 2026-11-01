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Hollywood-Regisseur schießt sich selbst ins Bein

Society International
01.11.2026 19:09
Michael Mann musste nach dem Unfall auf dem Schießstand ins Krankenhaus gebracht werden.
Michael Mann musste nach dem Unfall auf dem Schießstand ins Krankenhaus gebracht werden.(Bild: AP/Willy Sanjuan)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem Unfall auf einem Schießstand in Los Angeles hat sich der Hollywood-Regisseur Michael Mann unabsichtlich selbst ins Bein geschossen. Der 83-Jährige, der unter anderem für „Miami Vice“ und den Action-Thriller „Heat“ bekannt ist, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. 

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Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf dem Schießstand „The Range LA“, wie „TMZ“ berichtete. Sein Sprecher teilte mit, der Regisseur habe nur eine oberflächliche Verletzung erlitten. Er wurde im Krankenhaus behandelt, konnte aber kurz darauf wieder entlassen werden. 

Mann soll seit Jahrzehnten ein erfahrener Sportschütze sein. Der Schuss habe sich gelöst, als er gerade im Begriff war, seine Waffe wieder zurück in den Holster zu stecken. Die Kugel traf ihn schließlich ins eigene Bein.

Michael Mann bei den Dreharbeiten zum Film „Miami Vice“, der von der 80er-Jahre-Kultserie ...
Michael Mann bei den Dreharbeiten zum Film „Miami Vice“, der von der 80er-Jahre-Kultserie inspiriert wurde.(Bild: APA/2005 AFP)

Polizei ermittelte – doch geht von Unfall aus
Die Polizei von Los Angeles bestätigte, dass es einen Einsatz auf dem Schießstand gab. Auch sie erklärten, dass es sich um einen Trainingsunfall handelte – es gebe keine Hinweise auf eine absichtliche Selbstverletzung.

Zu Manns bekanntesten Filmen zählt der Thriller „Heat“, in dem Robert De Niro und Al Pacino die Hauptrollen spielen. Dieser kam 1996 im deutschsprachigen Raum in die Kinos und gilt als Manns Meisterwerk. Er soll auch Kriminellen auf der ganzen Welt als Vorbild und Inspiration gedient haben. Zu seinen weiteren bekanntesten Werken zählen die Filme „Der letzte Mohikaner“, „Collateral“, „Ali“ und „Public Enemies“. 

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