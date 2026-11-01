Klum verwandelte sich in ihre eigene Horror-Hand

„Queen of Halloween“

Laut Klum ist es das 25. Mal, dass sie die Halloween-Party veranstaltet. Ihre Verkleidungen sind längst Meisterwerke der Verwandlungskunst: Heidi trat schon als dicker Anglerwurm, die mythische Figur Medusa oder als E.T. aus dem weltberühmten Science-Fiction-Film von Steven Spielberg auf. Der kreative Kopf hinter vielen der Verwandlungen Klums ist der Spezialeffekt-Maskenbildner Mike Marino, der auch das diesjährige Kostüm geschaffen hat.