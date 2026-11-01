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Grusel-Gesicht & Blut

Klum verwandelte sich in ihre eigene Horror-Hand

Society International
01.11.2026 07:33
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Damit hätte wohl niemand gerechnet! Heidi Klum verwandelte sich für ihre große Halloween-Party in diesem Jahr nicht etwa in ein Grusel-Monster, sondern in ihre eigene Hand! Aber auch die war zum Fürchten!

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Lange Fingernägel, goldene Ringe, freiliegende Knochen und Sehnen: Heidi Klum hat es auch in diesem Jahr geschafft, mit ihrem Halloween-Kostüm alle zu überraschen! Die Model-Beauty verwandelte sich nämlich in eine gigantische, abgerissene Version ihrer eigenen Hand.

Von eigener linker Hand inspiriert
Auf dem Handrücken der XXL-Hand, die beim Handgelenk in jede Menge Ekel-Details überging, prangte zudem ein blutiges Gesicht mit einem ziemlich fiesen Grinsen. Und während Heidi auf dem Mittel- und Ringfinger stand, spuckte sie auf dem roten Teppich in New York auch immer wieder Kunstblut. Ein bisschen Halloween-Horror muss schließlich sein!

Heidi Klum überraschte mit ihrem diesjährigen Kostüm alle. Die 53-Jährige verwandelte sich in ...
Heidi Klum überraschte mit ihrem diesjährigen Kostüm alle. Die 53-Jährige verwandelte sich in ihre eigene, abgerissene Hand.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Noam Galai)
Grusel-Gesicht inklusive!
Grusel-Gesicht inklusive!(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Noam Galai)
Passend zu Halloween verzichtete Heidi Klum bei ihrem diesjährigen Kostüm natürlich nicht auf ...
Passend zu Halloween verzichtete Heidi Klum bei ihrem diesjährigen Kostüm natürlich nicht auf gruselige Details.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Noam Galai)

Inspiration war aber nicht etwa die Addams Family und ihr eiskaltes Händchen, sondern ihre eigene linke Hand. Diese habe sie zu dem Kostüm inspiriert, verriet Heidi.

Heidi ohne Tom, dafür mit ihren Kindern
Fans von Heidi Klum wissen: Zu ihren Halloween-Auftritten gehört normalerweise auch Ehemann Tom Kaulitz. Er war etwa das Ei zu ihrem Pfauenkostüm, der Angler zum Wurm oder der versteinerte Krieger, als sie das Medusa-Kostüm trug. Dieses Jahr war er allerdings nicht dabei. 

Heidi Klum wurde bei ihrer heurigen Halloween-Sause nicht von Ehemann Tom, sondern von ihren ...
Heidi Klum wurde bei ihrer heurigen Halloween-Sause nicht von Ehemann Tom, sondern von ihren Kindern Lou, Johan und Leni begleitet.(Bild: AP/Evan Agostini)

Im Podcast „Kaulitz Hills“ kündigte er gemeinsam mit Bruder Bill bereits vor Wochen an, in diesem Jahr wegen eines Konzerts in Deutschland nicht bei der Party sein zu können.

Dafür wurde Heidi Klums diesjähriges Halloween-Fest zum Familienausflug: Die 53-Jährige wurde von ihren Kindern Leni, Johan und Lou unterstützt, die natürlich auch verkleidet kamen und beim Posieren mit Mama eine Mordshetz hatten.

Hätten Sie sie erkannt? Unter diesem Miss-Piggy-Kostüm steckt Leni Klum!
Hätten Sie sie erkannt? Unter diesem Miss-Piggy-Kostüm steckt Leni Klum!(Bild: AP/Evan Agostini)
Heidi Klum hat ihre Leidenschaft für Halloween auch an ihre Kinder Lou, Johan und Leni vererbt.
Heidi Klum hat ihre Leidenschaft für Halloween auch an ihre Kinder Lou, Johan und Leni vererbt.(Bild: APA/AP Photo/Evan Agostini)

Während Leni als herzige Miss Piggy für Aufsehen sorgte, sah ihre Schwester Lou als Superheldin einfach klasse aus. Und Johan wiederum lehrte als Zombie alle das Fürchten. Fix ist: Heidi hat ihre Leidenschaft für das Gruselfest eindeutig an ihre Kinder vererbt!

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„Queen of Halloween“
Laut Klum ist es das 25. Mal, dass sie die Halloween-Party veranstaltet. Ihre Verkleidungen sind längst Meisterwerke der Verwandlungskunst: Heidi trat schon als dicker Anglerwurm, die mythische Figur Medusa oder als E.T. aus dem weltberühmten Science-Fiction-Film von Steven Spielberg auf. Der kreative Kopf hinter vielen der Verwandlungen Klums ist der Spezialeffekt-Maskenbildner Mike Marino, der auch das diesjährige Kostüm geschaffen hat.

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