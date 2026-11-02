Alko-Lenkerin baut Unfall und ergreift die Flucht

Stark alkoholisiert setzte sich eine junge Lenkerin aus dem Bezirk Wolfsberg hinters Steuer. Ein schwerer Verkehrsunfall war die Folge. Damit nicht genug, flüchtete die 20-Jährige von der Unfallstelle.
Während in der Nacht auf Montag ein Alko-Lenker in der Gemeinde Millstatt mit seinem Pkw gegen eine Hausmauer krachte, kollidierte in derselben Nacht das Auto einer 20-jährigen Lenkerin mit einem Baum. Der Unfall passierte auf der Ettendorfer Landesstraße im Lavanttal.
Ein Zeuge verständigte sofort die Einsatzkräfte. Doch die Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Woflsberg ergriff die Flucht. Sie und ihr Beifahrer konnten an der Wohnadresse aber kurze Zeit später angetroffen werden. Die beiden wurden bei dem Unfall leicht verletzt.
Wie sich herausstellte, war die junge Lenkerin stark betrunken! Sie ist ihren Schein los.
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