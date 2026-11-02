Brand und Explosion: Balkon brennt lichterloh

Zu einem verheerenden Brand in einem Mehrparteienhaus wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt alarmiert. Bereits beim Eintreffen stand ein Balkon in Flammen. Es kam auch zu gefährlichen Explosionen.
Feueralarm in Viktring. Gegen 2.18 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt alarmiert. Der Balkon einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses brannte lichterloh. Das Gebäude musste evakuiert werden. „Die Bewohner der Wohnungsanlage waren bereits im Freien und wurden vom Rettungsdienst betreut“, erzählt Einsatzleiter und Branddirektor-Stellvertreter Wolfgang Germ.
Außen- und Innenangriff
Mit einem Außen- und Innenangriff versuchten die Einsatzkräfte, den Brand am Balkon zu bekämpfen. „Fenster waren bereits zerborsten, es kam auch zu einer Explosion, weil auf dem Balkon ein Griller, Gasflaschen und Campinggasflaschen gelagert waren“, erzählt Germ.
Keine Verletzten
Zum Glück befand sich niemand in der Wohnung. Laut Polizei hat der 76-jährige Mieter zuvor eine Kerze angezündet. „Als er sie nach einiger Zeit wieder ausmachen wollte, musste er feststellen, dass der Balkon bzw. die Möbel bereits in Flammen standen“, teilen Beamten mit.
Verletzt wurde zum Glück niemand. Durch den raschen und gezielten Löschangriff der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindert werden. Die betroffene Wohnung ist jedoch unbewohnbar. „Das Feuer breitete sich ins Innere aus.“
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