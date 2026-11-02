Brand und Explosion: Balkon brennt lichterloh

Keine Verletzten

Zum Glück befand sich niemand in der Wohnung. Laut Polizei hat der 76-jährige Mieter zuvor eine Kerze angezündet. „Als er sie nach einiger Zeit wieder ausmachen wollte, musste er feststellen, dass der Balkon bzw. die Möbel bereits in Flammen standen“, teilen Beamten mit.