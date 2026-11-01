Königin Mary fühlte sich einsam und ausgeschlossen

Sie habe die Gespräche um sie herum oft nicht richtig verstehen können und es sei ihr dann schwer gefallen, sich als Teil der Gemeinschaft zu fühlen, sagte die 54-Jährige. „Ich glaube, dass wir uns alle irgendwann einmal ein wenig allein oder ausgeschlossen gefühlt haben. Das ist kein schönes Gefühl (...)“, sagte die Königin. Kleine Gesten hätten ihr geholfen, sich weniger allein zu fühlen. So hätten ihr beispielsweise Menschen erklärt, was gerade besprochen wurde, und sie selbst habe darum gebeten, langsamer zu sprechen.