Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umzug nach Dänemark

Königin Mary fühlte sich einsam und ausgeschlossen

Stars & Society
01.11.2026 16:15
Die dänische Königin Mary sprach offen über ihre erste Zeit im Land.
Die dänische Königin Mary sprach offen über ihre erste Zeit im Land.(Bild: AFP/DAVID GRAY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Königin Mary von Dänemark (54) hat in einem Interview mit Børneavisen auf ihren Start in dem Land zurückgeblickt. Sie habe sich „ein wenig ausgeschlossen gefühlt“, vor allem in bestimmten Situationen, sagte die gebürtige Australierin. Das habe auch damit zu tun gehabt, dass sie die Sprache anfangs noch nicht richtig beherrscht hätte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sie habe die Gespräche um sie herum oft nicht richtig verstehen können und es sei ihr dann schwer gefallen, sich als Teil der Gemeinschaft zu fühlen, sagte die 54-Jährige. „Ich glaube, dass wir uns alle irgendwann einmal ein wenig allein oder ausgeschlossen gefühlt haben. Das ist kein schönes Gefühl (...)“, sagte die Königin. Kleine Gesten hätten ihr geholfen, sich weniger allein zu fühlen. So hätten ihr beispielsweise Menschen erklärt, was gerade besprochen wurde, und sie selbst habe darum gebeten, langsamer zu sprechen.

Je besser sie Dänisch konnte, desto mehr schwand auch das Gefühl, nicht dazuzugehören. Mary wurde im australischen Tasmanien geboren und heiratete König Frederik X. 2004 in Kopenhagen. Inzwischen hat die vierfache Mutter die dänische Staatsbürgerschaft.

Lesen Sie auch:
Königin Mary nahm mit bewegenden Worten Abschied von ihrem geliebten Vater, Professor John ...
„Mein Herz ist schwer“
Dänemarks Königin Mary trauert um ihren Vater
13.04.2026
Zurück in Amalienborg
Königin Mary: Zwei Kinder fehlen beim Palast-Umzug
16.09.2026

Engagement im Sozialbereich
Seit ihrer Hochzeit engagiert sich Mary in verschiedenen Projekten aus den Bereichen Kunst, Kultur, Soziales und Forschung. Mit der Stiftung Mary Fonden setzt sie sich beispielsweise gegen Mobbing unter Kindern ein. Mobbing liege nicht an der betroffenen Person selbst, sondern an einer Gemeinschaft, die nicht alle einbeziehe, sagte die dänische Königin einmal. Es sei wichtig, sich Unterstützung zu holen.

Beim Thema Einsamkeit denkt Mary übrigens auch an den Verlust ihrer beiden Eltern. Ihre Mutter Henrietta Clark Donaldson starb bereits am 20. November 1997, ihr Vater John Donaldson im April 2026. „Als ich beispielsweise meine Mutter verlor, fühlte ich mich sehr allein“, sagte sie in einem Interview.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
01.11.2026 16:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kim Virginia Grey flog bei „Promi Big Brother“ raus und gestand anschließend eine Babylüge ein.
„Das kann sein ...“
„Big Brother“-Aus: Kim Virginia gibt Babylüge zu
Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
205.683 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
107.789 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
87.113 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1841 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1496 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Stars & Society
Jeder darf anders sein
Fitz: „Du musst nicht in eine Schublade passen“
Umzug nach Dänemark
Königin Mary fühlte sich einsam und ausgeschlossen
„Es ist richtig“
Bohlen stellt sich hinter Bewegung „Gen Z regelt“
Auf den Malediven
Sarah Engels hat Ehemann noch einmal geheiratet
Grusel-Gesicht & Blut
Klum verwandelte sich in ihre eigene Horror-Hand
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf