Profi verrät uns Geheimnis der perfekten Maroni

Was raten Sie denen, die es daheim probieren wollen?

Das Wichtigste ist das Ausgangsprodukt. Die Schale soll glänzen, die Maroni prall sein. Lässt sie sich eindrücken oder ist das Sackerl auffallend leicht, ist sie zu lange gelegen. Das nächste ist das Einschneiden. Man muss die Schale und die dünne Haut darunter schneiden, aber nicht ins Fruchtfleisch. Wenn man die Maroni nicht schneidet, kann der Dampf nicht entweichen und die Maroni fetzt es auf. Das Backrohr soll 180 bis 200 Grad haben, man kann auch ein Schälchen Wasser dazustellen. Wenn alles passt, lachen sie dich beim Aufmachen an. Wir nennen es das goldene Lächeln.