Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Menschen von nebenan

Profi verrät uns Geheimnis der perfekten Maroni

Wien
02.11.2026 11:00
Der Familienbetrieb „Maroniröster“ nutzt für seine Arbeit selbst entwickelte Holzkohleofen. ...
Der Familienbetrieb „Maroniröster“ nutzt für seine Arbeit selbst entwickelte Holzkohleofen. Aktuell wird auch an einem Elektro-Modell für drinnen gearbeitet.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal)
Porträt von Emily Steinecker
Von Emily Steinecker

Seit Teenagerjahren röstet Thomas Naschenweng Maroni. Im „Krone“-Interview spricht er auch über die Herausforderungen und gibt Tipps für die Köstlichkeiten zuhause.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Krone“: Wie sind Sie Maronibrater geworden?
Thomas Naschenweng: Das ist bei uns eine Familiensache, seit über 20 Jahren. Meine Eltern haben erst einen eigenen Ofen entwickelt. Mit der Zeit ist dann immer mehr dazugekommen. Jetzt ist mit meinem Bruder und mir schon die nächste Generation dabei.

Wie läuft eine Saison ab?
Sie geht von Oktober bis Ende Feber, die Anfragen kommen aber schon im Sommer. Gebucht werden wir für Firmen- und Weihnachtsfeiern, Herbstfeste oder als Aperitif bei Hochzeiten. Jedes Jahr sind wir auch an Unis, da stürzen sich die Studenten drauf.

Was macht Ihnen am meisten Spaß am Maronibraten?
Der Kontakt mit den Kunden. Viele staunen über den Ofen und erzählen, was sie daheim schon alles probiert haben, damit sie Maroni auch so gut hinbekommen. Aber meistens funktioniert es nicht, wenn sie es selber machen.

Was raten Sie denen, die es daheim probieren wollen?
Das Wichtigste ist das Ausgangsprodukt. Die Schale soll glänzen, die Maroni prall sein. Lässt sie sich eindrücken oder ist das Sackerl auffallend leicht, ist sie zu lange gelegen. Das nächste ist das Einschneiden. Man muss die Schale und die dünne Haut darunter schneiden, aber nicht ins Fruchtfleisch. Wenn man die Maroni nicht schneidet, kann der Dampf nicht entweichen und die Maroni fetzt es auf. Das Backrohr soll 180 bis 200 Grad haben, man kann auch ein Schälchen Wasser dazustellen. Wenn alles passt, lachen sie dich beim Aufmachen an. Wir nennen es das goldene Lächeln.

Wie ist es, in der Kälte zu arbeiten?
Der Ofen gibt gut Hitze ab, es ist wie ein Heizkörper. Natürlich gibt es auch sehr kalte Tage. Aber dann zieh’ ich mich halt wärmer an.

Lesen Sie auch:
Liselotte Puta machte in den 1970ern die Lehre zur Senfmüllerin.
Menschen von nebenan
Letzte Senfmüllerin: „Wein im Senf ist unmöglich“
30.10.2026
Menschen von nebenan
„Mein Garten soll der schönste in Wien sein“
28.09.2026

Wie geht es der Branche?
Der Klimawandel macht uns zu schaffen. Weil die Sommer immer heißer werden, ist hin und wieder eine schlechte Lieferung dabei. Dazu kommen die Spritpreise, die seit dem Krieg in der Ukraine gestiegen sind. Der Transport macht die Maroni teurer, deshalb arbeiten wir jetzt auch mit lokalen Bio-Produzenten zusammen.

Nach so vielen Jahren: Können Sie Maroni überhaupt noch sehen?
Ja, von Maroni bekomme ich nicht so schnell genug. Ich koste auch immer vorher. Maroni machen einfach gute Laune. Außerdem sind Maroni sehr gesund. Sie haben viele wertvolle Nährstoffe, wenig Fett und sind sogar glutenfrei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
02.11.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
7° / 9°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
7° / 9°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
5° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
6° / 9°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
6° / 10°
Symbol bedeckt

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
211.977 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
118.932 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
112.702 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2066 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1869 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1514 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Wien
Mit Messer bedroht
Bier verweigert: Mann attackiert Imbissbesitzer
„Krone“-Konzert
Rocklegenden Scorpions und Europe kommen nach Wien
Menschen von nebenan
Profi verrät uns Geheimnis der perfekten Maroni
Trennung „grausam“
Familiennachzug: Kirche kritisiert Quotenregelung
Mitmachaktion
Wiener sollen ihre letzten Wünsche teilen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf