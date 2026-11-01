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„HIITletics“

Fitnesskonzept will von Kärnten in die ganze Welt

Kärnten
01.11.2026 15:00
Das Fitnesskonzept „HIITletics“ ist auf Wachstums- kurs und bietet ab sofort ein Franchise- ...
Das Fitnesskonzept „HIITletics“ ist auf Wachstums- kurs und bietet ab sofort ein Franchise- System für interessierte Unternehmer oder Hotels an.(Bild: HIITletics/Patrick Strickner)
Porträt von Nina Loibnegger
Von Nina Loibnegger

Vor zwei Jahren eröffnete „HIITletics“ in Klagenfurt. Jetzt wollen die Gründer mit einem Franchise-Angebot auch in anderen Städten durchstarten.

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Gemeinsam bei einer schweißtreibenden Sporteinheit alles geben: das Klagenfurter Boutique-Fitnesskonzept „HIITletics“ ist seit mittlerweile zwei Jahren ein Fixpunkt für Sportbegeisterte und alle, die es noch werden wollen. In den HIIT-Kursen (High-Intensity Interval Training) – hochintensives Intervalltraining – wird jeder Muskel beansprucht.

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