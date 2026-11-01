Fitnesskonzept will von Kärnten in die ganze Welt

Gemeinsam bei einer schweißtreibenden Sporteinheit alles geben: das Klagenfurter Boutique-Fitnesskonzept „HIITletics“ ist seit mittlerweile zwei Jahren ein Fixpunkt für Sportbegeisterte und alle, die es noch werden wollen. In den HIIT-Kursen (High-Intensity Interval Training) – hochintensives Intervalltraining – wird jeder Muskel beansprucht.