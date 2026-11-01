ORF-Korrespondent Josef Manola geht in Pension

„Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die genug von mir haben. Aber wenn Sie noch mehr von mir hören wollen, gibt es demnächst die Gelegenheit auf meiner Homepage manola.org, also nicht ORF, weiter hineinzuhören in das Land“, kündigte der gebürtige Wiener an. Er wurde 1956 in der Bundeshauptstadt geboren und begann noch während des Publizistikstudiums für die Kulturredaktion des ORF-Hörfunks zu arbeiten, später war er auch als Drehbuchautor und Regisseur tätig. Ab 1986 war er dann regelmäßig für den Rundfunk in Spanien, Portugal und Lateinamerika.