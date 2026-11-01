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ORF-Korrespondent Josef Manola geht in Pension

Medien
01.11.2026 14:53
Beim ORF gehen derzeit der Reihe nach Korrespondenten in Pension.
Beim ORF gehen derzeit der Reihe nach Korrespondenten in Pension.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Samstag hat sich ORF-Korrespondent Josef Manola im „Mittagsjournal“ in die Pension verabschiedet. Er hatte mehr als 35 Jahre lang aus Spanien, Portugal, Nordafrika und Lateinamerika berichtet. „Ich umarme Sie“, grüßte Manola das Ö1-Publikum zum Abschied.

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„Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die genug von mir haben. Aber wenn Sie noch mehr von mir hören wollen, gibt es demnächst die Gelegenheit auf meiner Homepage manola.org, also nicht ORF, weiter hineinzuhören in das Land“, kündigte der gebürtige Wiener an. Er wurde 1956 in der Bundeshauptstadt geboren und begann noch während des Publizistikstudiums für die Kulturredaktion des ORF-Hörfunks zu arbeiten, später war er auch als Drehbuchautor und Regisseur tätig. Ab 1986 war er dann regelmäßig für den Rundfunk in Spanien, Portugal und Lateinamerika.

Ab 1988 berichtete Manola aus Madrid. Der Journalist schrieb auch für verschiedene in- und ausländische Zeitungen, Zeitschriften und Nachrichtensender. Seine Themen waren vor allem politische Entwicklungen und Krisen. Am Freitag wurde Manola bereits in der ZiB 1 gewürdigt. Obwohl er bereits 70 Jahre alt ist, denkt der Reporter bisher nicht ans Aufhören. Er kündigte an, weiterhin Analysen und Berichte verfassen zu wollen.

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