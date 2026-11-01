Trainer avancierte als Ersthelfer zum Lebensretter

Sportlich war es klar. Nach mauer erster Hälfte dominierte die Heimischen am Fuße des Unterbergs und stürzten die Spielgemeinschaft mit einem 3:0 von der Tabellenspitze. War aber am Ende alles Makulatur. In der Nachspielzeit krachten der Grödig-Schlussmann und ein Gästestürmer bei einem weiten Ball mit voller Wucht aufeinander. Grödigs verletzter und sonst spielender Co-Trainer Hannes Endletzberger schilderte: „Ich habe vor einem halben Jahr ein Kurs als Ersthelfer in der Firma gemacht. Als ich sah, dass der Spieler zu zittern beginnt, bin ich reingerannt, um seine Kollegen aufmerksam zu machen.“