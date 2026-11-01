Räuber zwölf Jahre nach Banküberfall verhaftet

„Lay down, lay down!“

Schon damals im Jahr 2014 stellte sich nach dem Überfall schnell heraus: Dieser wurde akribisch geplant. Was war passiert? Während des Überfalls auf die Spänglerbank sollen die zwei Täter die Bankangestellten in Salzburg mit einer Pistole bedroht und gezwungen haben, sich auf den Boden zu legen. „Lay down, lay down!“, soll einer der beiden gebrüllt haben. Sie erbeuteten 310.000 Euro, liefen zur Dreifaltigkeitsgasse und flüchteten mit einem schwarzen Motorrad. Seitdem lag ein Haftbefehl gegen die Täter vor.