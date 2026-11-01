Der perfekte Mann? Mert (25) ist „Looksmaxxer“

„Habe seitdem ich 13 bin keine Chips mehr gegessen“

Mert nimmt dafür einiges in Kauf, was für einen jungen Mann eher ungewöhnlich ist. Er verzichtet auf Parties, auf Alkohol und auf übermäßigen Salz- und Zuckerkonsum. „Ich weiß gar nicht mehr, wie Chips schmecken, ich habe sie seit dem ich 13 bin, nicht mehr gegessen.“ Stattdessen isst er lieber Porridge, Fisch, Obst und Gemüse. Für sein frisches Aussehen schläft er sieben bis neun Stunden pro Tag. Ob er bei einem solchen Lebensstil überhaupt Spaß empfindet? „Mir machen Erfolg und Perfektion Spaß. Ich brauche keine lange Party.“