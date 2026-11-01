Spanien: Alle Verletzten werden wohl „durchkommen“

Wie berichtet, kamen bei dem Zusammenstoß von zwei Zügen am Mittwoch 69 Menschen ums Leben. In 56 Fällen sei die Identität inzwischen zweifelsfrei geklärt, teilten die Behörden am Sonntag mit. Die meisten von ihnen (54) waren spanische Staatsangehörige, ein Todesopfer kam aus Frankreich und eines aus Portugal. „Es wird erwartet, dass in den kommenden Stunden auch die übrigen Todesopfer identifiziert werden können. Dabei dürfte es sich ausschließlich um aus dem Ausland stammende Personen handeln“, teilten die Behörden mit. Die als vermisst gemeldeten Personen kommen aus den Vereinigten Staaten, Japan, Australien, Kanada, Mexiko, Argentinien, Tschechien und Tunesien.