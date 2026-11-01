Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im TICKER

LIVE ab 17 Uhr: Wiener Derby Austria gegen Rapid

Bundesliga
01.11.2026 04:41
Gibt‘s auch dieses Mal wieder heiße Derby-Zweikämpfe wie zuletzt zwischen Johannes Eggestein und ...
Gibt‘s auch dieses Mal wieder heiße Derby-Zweikämpfe wie zuletzt zwischen Johannes Eggestein und Nenad Cvetkovic?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

11. Runde in Österreichs Bundesliga: Der FK Austria trifft im Wiener Derby auf den SK Rapid. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der LIVETICKER:

Die Austria gewann in der vergangenen Saison drei von vier Derbys, aktuell spricht aber praktisch nichts für einen violetten Erfolg. Rapid eilt an der Spitze von Sieg zu Sieg und befindet sich derzeit damit auf einem Rekordlauf. 20 Punkte trennen die Erzrivalen nach nur zehn Runden bereits. „Es gibt kein besseres Spiel als ein Derby, um das Ruder herumzureißen“, sagte Max Uhlig. Versucht der Helm-Nachfolger bei der Austria, den Negativlauf der vergangenen Wochen zu beenden, rätselt Rapids Johannes Hoff Thorup noch ein bisschen über die taktische Ausrichtung seines Gegenübers.

„Große Chance, zurück in die Spur zu finden!“
Um die Auswirkungen des Trainerwechsels besser beurteilen zu können, wurden nicht nur Austrias Cup-Niederlage gegen Hartberg, sondern auch einige Young-Violets-Partien unter der Leitung von Uhlig analysiert. „Sie spielen im Aufbau vielleicht mit ein bisschen mehr Risiko. Doch am Ende kommt es auf unsere Performance an“, sagte der in Derbys noch sieglose Hoff Thorup. Der Däne zeigte Respekt vor den Austrianern: „Sie wissen, dass sie im Derby eine große Chance haben, zurück in die Spur zu finden.“

Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: Christian Mayerhofer)

„Wir sind auch Zwischenstandsweltmeister!“
Von übertriebener Euphorie hält der Rapid-Trainer trotz zuletzt sieben Pflichtspiel-Siegen en suite wenig. „Wir haben Ende Oktober, da sind wir noch weit weg davon, einen Titel zu gewinnen“, meinte Hoff Thorup. Dieser Ansicht schloss sich Geschäftsführer Markus Katzer an. „Wir sind nicht nur Rekordmeister, sondern auch Zwischenstandsweltmeister“, scherzte der Ex-Profi.

Rapid verzichtet in Wien-Favoriten wieder auf seine Fans. Uhlig sah dennoch einem „speziellen Moment“ bei seinem ersten „richtigen Derby“ entgegen. Der 33-Jährige sah relativ klare Vorzeichen, meinte aber auch: „Den vermeintlichen Gap so wenig wie möglich sichtbar zu machen wird unser Ziel sein.“ Rapid sei unter Hoff Thorup zu Beginn durch eine schwierige Zeit gegangen. „Aber sie haben ihren Fußball durchgezogen.“ Chancenlos sei die Austria aber nicht, hielt Uhlig fest: „Es gibt auch Punkte, wo sie nicht so gut sind und wir sie erwischen können.“ Verteidiger Philipp Wiesinger steht nach langer Verletzungspause wieder im Kader.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
01.11.2026 04:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
110.152 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Ausland
Plünderungen und Krawalle in Europas Großstädten
105.470 mal gelesen
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
79.365 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1225 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Bundesliga
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: WAC trifft auf Sturm Graz
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: Salzburg gegen Austria Lustenau
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: Wiener Derby Austria gegen Rapid
Stimmen zum BL-Samstag
Kühbauer: „Nach dem 0:1 war ich nicht beunruhigt!“
Schlimme Diagnose
Hartberg-Kapitän Komposch erlitt Wadenbeinbruch!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf