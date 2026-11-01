LIVE ab 17 Uhr: Wiener Derby Austria gegen Rapid

„Große Chance, zurück in die Spur zu finden!“

Um die Auswirkungen des Trainerwechsels besser beurteilen zu können, wurden nicht nur Austrias Cup-Niederlage gegen Hartberg, sondern auch einige Young-Violets-Partien unter der Leitung von Uhlig analysiert. „Sie spielen im Aufbau vielleicht mit ein bisschen mehr Risiko. Doch am Ende kommt es auf unsere Performance an“, sagte der in Derbys noch sieglose Hoff Thorup. Der Däne zeigte Respekt vor den Austrianern: „Sie wissen, dass sie im Derby eine große Chance haben, zurück in die Spur zu finden.“