Straka: „Außer wir stellen noch paar Sesseln dazu“

Straka: „Spieler gut behandeln und wertschätzen“

Dem Parallel-Turnier in Basel hat Wien dabei schon längst den Rang abgelaufen. „Unser Ziel ist es nicht, dass wir besser sind als Basel. Man muss auf sich selbst schauen, nicht auf die Konkurrenz“, antwortete Straka. „Wir machen unser Ding, versuchen, die Spieler gut zu behandeln, ihnen das ganze Jahr Wertschätzung zu geben. Das ist ein Prozess. Deswegen kommen sie gerne nach Wien.“ Kleinigkeiten würden den Unterschied ausmachen, wie etwa der Opernbesuch am Montag von Alcaraz und Zverev. Der sah sich dann auch gleich eine Othello-Vorstellung an.