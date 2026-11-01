Neue Lesevideos: Ein „Einschwein“ lernt das ABC

Und nicht vergessen, liebe Lesefüchse: Leseonkel Christian und ich kommen euch in der Schule besuchen! Im Gepäck haben wir natürlich jede Menge lustige Geschichten, spannende Abenteuer und ganz viel Lesespaß. Ihr wollt, dass wir auch bei euch vorbeischauen? Dann schreibt uns einfach eine E-Mail an theo@krone.at. Wir freuen uns schon auf euch.

Winke, winke und bis bald!