Neue Lesevideos: Ein „Einschwein“ lernt das ABC

Der neue Lesepass ist da! Jede Menge spannende Abenteuer und aufregende Geschichten warten auf unsere Lesefüchse. Unter www.kidskrone.at warten lustige Lesevideos auf euch!
Halli hallo, liebe Lesefüchse! Auf die Pfoten, fertig, los! Unser neuer Lesepass ist da und mit ihm starten wir wieder in kunterbunte Abenteuer voller spannender Lesevideos.
Also: Bücher schnappen, in den Ohrensessel knotzen und mit klarem Blick rein ins Lesevergnügen! Denn wer Bücher verschlingt und unsere Filme anschaut, darf sich natürlich wieder über eine tolle Belohnung freuen. Unsere Lesepasspartner stehen schon in den Startlöchern und laden euch zu jeder Menge Abenteuer und unvergesslicher Stunden ein.
Lesescheue Spinne übernimmt das Lesezeichen
Und womit starten wir? Na, mit einem altbekannten Gesicht: Karoline Kneberwecht ist zurück! Die lesescheue Spinne übernimmt wieder das Lesezeichen und bekommt diesmal Besuch von ihrer Nichte Kundigunde. Die ist allerdings ganz anders als ihre Tante: Während Karoline beim Wort „Buch“ nur „Lesen näääärvt“ schimpft, kann Kundigunde gar nicht genug von Geschichten bekommen.
In unserem ABC-Lesevideo ist das lustigste Einschwein in unserem Zauberrahmen zu Gast. Das kleine Schweinchen mit Einhorn tut sich mit den Buchstaben allerdings noch ein bisschen schwer. Gemeinsam mit seiner Freundin Emmi besucht es eine Bibliothek und entdeckt dank eines Fabelwesens, wie viel Spaß das Lesenlernen machen kann.
Theo Lesefuchs und Leseonkel Christian besuchen euch!
Diesen Monat besuchen wir unseren Lesepasspartner, das kärnten.museum in Klagenfurt. Warst du vielleicht schon einmal dort? Hier gibt es spannende Ausstellungen und in jedem Raum interessante Objekte zu entdecken. Du kannst den berühmten „Lindwurmschädel“ bestaunen, ein herausgearbeitetes Modell des Großglockners entdecken und sogar Spuren der frühesten menschlichen Besiedelung bewundern. Langweilig wird es hier bestimmt nicht!
Und nicht vergessen, liebe Lesefüchse: Leseonkel Christian und ich kommen euch in der Schule besuchen! Im Gepäck haben wir natürlich jede Menge lustige Geschichten, spannende Abenteuer und ganz viel Lesespaß. Ihr wollt, dass wir auch bei euch vorbeischauen? Dann schreibt uns einfach eine E-Mail an theo@krone.at. Wir freuen uns schon auf euch.
Winke, winke und bis bald!
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