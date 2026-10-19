Trinkwasser in vielen Gemeinden weiter knapp

Wasserverbrauch zu hoch

Der Verbrauch steigt seit einiger Zeit wieder und der Zulauf zu den Quellen lässt nach“, so die Verantwortlichen. Warum wieder mehr Wasser gebraucht wird, kann sich auch Bürgermeister Martin Mairhofer (ÖVP) nicht erklären. Um dem Wassermangel entgegenzuwirken, werden derzeit die bestehenden Quellen saniert. „Seit etwa einer Woche bekommen wir täglich mit Tankwagen rund 30 Kubikmeter Wasser auf St. Aegidi, um die durch die Bauarbeiten fehlende Menge zu kompensieren“, erklärt der Ortschef.