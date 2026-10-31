Mann reißt Notfallhammer aus Bus, droht Fahrgästen

Ein Mann soll im Bus der Linie 13A plötzlich zu randalieren begonnen haben. Er habe den Notfallhammer aus der Verankerung gerissen und andere Fahrgäste damit bedroht, berichteten Zeugen. Der 34-Jährige wurde festgenommen.
Der Mann soll ohne ersichtlichen Grund stark zu schreien begonnen haben. Nachdem er mehrere Fahrgäste bedroht habe, sei er bei der Station in der Mommsengasse aus dem Bus ausgestiegen, wie mehrere Personen berichteten. Dort soll er mit dem Notfallhammer die Glasscheibe der Haltestelle eingeschlagen haben.
Mehrere Personen beobachteten die Situation
Anschließend sei der Mann geflüchtet. Sowohl der Busfahrer als auch mehrere Fahrgäste konnten den alarmierten Beamten eine genaue Fluchtrichtung sowie Personenbeschreibung geben.
34-Jähriger wurde ins Krankenhaus gebracht
Die Polizisten konnten den Tatverdächtigen schließlich im obersten Stock am Gang eines Mehrparteienhauses anhalten. Er wurde vorläufig festgenommen. Der 34-Jährige wies mehrere Schnittverletzungen an den Händen auf. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er nach seiner Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt. Der Notfallammer konnte im Bereich der beschädigten Bushaltestelle aufgefunden werden.
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