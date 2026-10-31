Bub (10) mit illegalem Feuerwerk gestoppt

Beamte staunten nicht schlecht, als Bub seinen Rucksack öffnete ...

Als der Bub von den Beamten auf pyrotechnische Gegenstände angesprochen wurde, gab dieser sofort zu, welche zu besitzen und öffnete seinen Rucksack. Darin befanden sich 25 Stück pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 sowie eine Deo-Spraydose, an die ein pyrotechnischer Gegenstand mittels Klebebandes befestigt war.