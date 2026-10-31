Bub (10) mit illegalem Feuerwerk gestoppt

In Wien-Floridsdorf stoppten Beamte einen erst zehn Jahre alten Buben mit einer Vielzahl illegaler Böller. Woher er die Pyrotechnik hat, sagte er nicht. Die Eltern des Kindes wurden alarmiert.
Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf führten am Bahnhof Jedlersdorf eine Schwerpunktaktion mit Hauptaugenmerk auf illegale pyrotechnische Gegenstände durch. Dabei konnte ein Zehnjähriger aufgehalten werden.
Beamte staunten nicht schlecht, als Bub seinen Rucksack öffnete ...
Als der Bub von den Beamten auf pyrotechnische Gegenstände angesprochen wurde, gab dieser sofort zu, welche zu besitzen und öffnete seinen Rucksack. Darin befanden sich 25 Stück pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 sowie eine Deo-Spraydose, an die ein pyrotechnischer Gegenstand mittels Klebebandes befestigt war.
Zu der Herkunft der Gegenstände machte der Zehnjährige keine genauen Angaben. Die Pyrotechnik und die Spraydose wurden sichergestellt. Der Bub wurde angezeigt und seinen Erziehungsberechtigten übergeben.
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