Mann (59) stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Feuer brach wohl beim Kochen aus

Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien übernahm während des Einsatzes die Ermittlungen zur Brandursache. Am Samstagmittag gibt es bereits mehr Klarheit zum Grund des Feuers: Der Brand sei in der Küche ausgebrochen, als sich der Bewohner etwas zu essen zubereiten wollte, so ein Brandermittler zur „Krone“.