Mann (59) stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

In einem Einfamilienhaus in Wien ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Das Feuer ist wohl in der Küche ausgebrochen. Für einen 59-jährigen Mann kam dabei jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Einsatzstelle.
Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, quoll Rauch aus dem Gebäude, aus einer Türe schlugen Flammen. Unter Atemschutz drangen Feuerwehrleute von der Vorder- und Rückseite in das Einfamilienhaus vor und bekämpften den Brand mit je einer Löschleitung.
Für Mann kam jede Hilfe zu spät
Gleichzeitig durchsuchten die Trupps das Gebäude nach Personen. Dabei fanden sie einen leblosen Mann, brachten ihn ins Freie und begannen gemeinsam mit der Berufsrettung Wien mit der Reanimation. Sämtliche Versuche, den Mann wiederzubeleben, blieben erfolglos, er verstarb an der Einsatzstelle.
Feuer brach wohl beim Kochen aus
Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien übernahm während des Einsatzes die Ermittlungen zur Brandursache. Am Samstagmittag gibt es bereits mehr Klarheit zum Grund des Feuers: Der Brand sei in der Küche ausgebrochen, als sich der Bewohner etwas zu essen zubereiten wollte, so ein Brandermittler zur „Krone“.
Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit 33 Einsatzkräften und konnte ihn rasch löschen. Zur Entrauchung wurden Hochleistungsbelüftungsgeräte eingesetzt.
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