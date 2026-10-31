Erste Wiener Läden verbarrikadieren Schaufenster

Auch viele deutsche Städte rüsten sich bereits mit ähnlichen Maßnahmen gegen mögliche Ausschreitungen am 31. Oktober. Allein in Berlin sollen etwa 1500 zusätzliche Beamte eingesetzt werden. In mehreren deutschen Großstädten bleiben die Läden ebenfalls geschlossen, Schaufenster werden mit massiven Holzplatten geschützt.