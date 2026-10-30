Pkw kracht in Lustenau in einen Stromverteiler

Stromnetz lahmgelegt

Durch die Zerstörung der Verteileranlage kam es zu einem teilweisen Ausfall der Stromversorgung in der Marktgemeinde. Techniker der Illwerke vkw konnten den Defekt für einen Großteil des betroffenen Gebiets zügig beheben: Nach rund 30 Minuten war die Stromversorgung in Teilen wieder hergestellt.