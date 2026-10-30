Pkw kracht in Lustenau in einen Stromverteiler

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall führte in Lustenau (Vorarlberg) am Freitagvormittag zu einem Stromausfall in Teilen der Marktgemeinde. Ein Pkw prallte gegen einen Verteilerkasten und legte dadurch die Stromversorgung der umliegenden Häuser lahm. Eine Frau wurde dabei verletzt.
Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierte das Fahrzeug gegen 10.30 Uhr mit hoher Wucht mit dem Verteilerkasten und demolierte diesen dabei schwer.
Die Lenkerin zog sich bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.
Stromnetz lahmgelegt
Durch die Zerstörung der Verteileranlage kam es zu einem teilweisen Ausfall der Stromversorgung in der Marktgemeinde. Techniker der Illwerke vkw konnten den Defekt für einen Großteil des betroffenen Gebiets zügig beheben: Nach rund 30 Minuten war die Stromversorgung in Teilen wieder hergestellt.
Die Bewohner jener Gebäude, die direkt an den demolierten Knotenpunkt angeschlossen sind, müssen sich jedoch noch in Geduld üben. Für sie wird die Unterbrechung voraussichtlich noch den gesamten restlichen Tag andauern.
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