Exhibitionist schockt in Lindauer Einkaufszentrum

In einem Einkaufszentrum in Lindau (Deutschland), wo auch viele Vorarlberger und Vorarlbergerinnen ihre Einkäufe erledigen, wurde am Dienstag ein Exhibitionist gesichtet. Er konnte allerdings nicht geschnappt werden.
Für äußerst unangenehme Situationen sorgte am Dienstag ein Mann in einem Lindauer Bekleidungsgeschäft. Der Mann trieb sich in der Abteilung für Kinder und Jugendliche herum, hatte seine Hose geöffnet und manipulierte an seinem Geschlechtsorgan herum. Dabei suchte er gezielt Blickkontakt zu Kunden.
Die Mitarbeiter des Ladens wurde durch die betroffenen Kunden auf den Mann aufmerksam. Dieser verließ die Lokalität dann, ohne festgehalten worden zu sein.
Täterbeschreibung
Zeugen beschreiben den Exhibitionisten als Mann zwischen 50 und 60 Jahren mit grauem, kurzem Haar und etwa 1,75 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt war der Unbekannte mit einem Malteser-Sweatshirt und einer grauen Jogginghose bekleidet.
Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, Kontakt mit der Polizeiinspektion Lindau (Bodensee) unter der 0049 8382 910-0 in Verbindung zu setzen.
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