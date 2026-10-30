Exhibitionist schockt in Lindauer Einkaufszentrum

Für äußerst unangenehme Situationen sorgte am Dienstag ein Mann in einem Lindauer Bekleidungsgeschäft. Der Mann trieb sich in der Abteilung für Kinder und Jugendliche herum, hatte seine Hose geöffnet und manipulierte an seinem Geschlechtsorgan herum. Dabei suchte er gezielt Blickkontakt zu Kunden.