Bischöfe Lackner und Krautwaschl reisen in Ukraine

Die Österreichische Bischofskonferenz hatte die Solidaritätsreise ihrer beiden Vertreter schon bei der Sommervollversammlung in Mariazell angekündigt. In einer Erklärung vom 22. Juni riefen die Bischöfe dazu auf, in der Hilfe für die Opfer des Krieges nicht nachzulassen. „Die fundamentalsten Rechte des Menschen auf Leben und Würde werden geschändet und noch immer ist kein Ende dieser Gräuel absehbar“, hielten sie wörtlich fest. In Richtung der Kriegsopfer formulierten sie: „Wir Bischöfe und so viele Menschen in Österreich leiden mit euch, wir tragen euch in unseren Herzen, beten für euch und sind an eurer Seite!“ In der Erklärung wurden auch „Perspektiven der Hoffnung“ für die Ukraine eingemahnt. Die Bischöfe beteten zudem im Rahmen der Vollversammlung mit aus der Ukraine Geflüchteten in der Mariazeller Basilika um Frieden für deren Land.