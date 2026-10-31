Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nocturne“

Psychokiller zieht hinter Gittern noch die Fäden

Unterhaltung
31.10.2026 10:00
Vermisste stapeln sich in der Serie, die junge FBI-Agentin Saga Bauer will das Rätsel undercover ...
Vermisste stapeln sich in der Serie, die junge FBI-Agentin Saga Bauer will das Rätsel undercover lösen.(Bild: AppleTV+)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Nicht nur einen Hauch „Schweigen der Lämmer“ versprüht die neue Serie „Nocturne“. Darin spielt Stephen Graham einen manipulativen Mörder, dem aber zu wenig Bildschirmzeit gewidmet wird. Jetzt auf AppleTV+.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein verstörtes Kind wird nach langer Gefangenschaft gefunden – die Parallelen zum Serienkiller Jurek Walter sind bemerkenswert, doch dieser sitzt in einer Hochsicherheits-Psychiatrie ein. Aber was, wenn nicht einmal diese Einzelzelle ihn aufhalten kann? Er mit perfiden Methoden seine wenigen Kontaktpersonen dazu treibt, schlimmste Verbrechen an seiner statt auszuführen? Die Ermittler Jonah Lynn (Liev Schreiber) und Saga Bauer (Zazie Beetz) halten das für immer wahrscheinlicher und versuchen, mit einer Undercover-Aktion, das zu beweisen ...

„Nocturne“ auf AppleTV+ ist eine recht generische, düstere Psychokiller-Serie, die auf dem skandinavischen Thriller „Der Sandmann“ basiert und vor allem durch ihre Darsteller glänzt. Allen voran Stephen Graham als manipulativer Verbrecher à la „Schweigen der Lämmer“. Graham hat sich seit seinem Megahit „Adolescence“ (Netflix) aus dem letzten Jahr in Superstar-Sphären katapultiert und wählt gezielt psychologisch herausfordernde Rollen wie zuletzt einen Kidnapper im Thriller „Good Boy“.

Stephen Graham als manipulativer Mörder in einer Einzelzelle
Stephen Graham als manipulativer Mörder in einer Einzelzelle(Bild: AppleTV+)

Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt er, dass er diesen Themen bei sich zu Hause kaum entkommt: „Meine Frau ist besessen von Serienmördern. Mit ihr muss ich mir so viele True-Crime-Dokus anschauen, da habe ich das alles absorbiert, das hat mich gut vorbereitet.“ Es habe ihn emotional nicht besonders mitgenommen: „Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin wirklich nicht krank im Kopf, aber ich hatte einfach eine wundervolle Zeit. Obwohl ich die meiste Zeit im Gefängnis verbracht habe!“ Er gehe das wie ein Fußballspieler an: „Du hast dein Training absolviert, du bist gut vorbereitet, und beim Anpfiff musst du einfach 90 Minuten lang abliefern, was du schon in dir hast.“

Lesen Sie auch:
Dunkle Seiten
Grusel & Kult: Diese Kinofilme begeistern uns
29.10.2026
Doku „Schumacher ‘94“
Netflix: Als Schumacher zum neuen Popstar wurde
02.10.2026
Wachstum gebremst
Keine Hits in Sicht: Trüber Ausblick bei Netflix
21.10.2026

Tatsächlich hätte es der Serie gut getan, dem brillanten und intensiv spielenden Graham mehr Bildschirmzeit zu geben, denn die Passagen über die Ermittlungen sind zeitweise sehr lang gezogen, ohne, dass viel passiert. Alleine die Einschleusung der Undercover-Agentin Saga in die Anstalt frisst einen Gutteil einer Folge und ist nur bedingt spannend. Eine Verdichtung von zehn auf sieben oder acht Folgen hätte dieser Produktion extrem gut getan und fehlendes Tempo hineingebracht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
31.10.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
113.705 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
105.802 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
Kopftuchverbot: Familie muss gleich dreimal zahlen
73.838 mal gelesen
13 Strafverfügungen haben die Bezirksämter bisher versandt. Eine Familie sticht hervor – dort ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1468 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf