Psychokiller zieht hinter Gittern noch die Fäden

Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt er, dass er diesen Themen bei sich zu Hause kaum entkommt: „Meine Frau ist besessen von Serienmördern. Mit ihr muss ich mir so viele True-Crime-Dokus anschauen, da habe ich das alles absorbiert, das hat mich gut vorbereitet.“ Es habe ihn emotional nicht besonders mitgenommen: „Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin wirklich nicht krank im Kopf, aber ich hatte einfach eine wundervolle Zeit. Obwohl ich die meiste Zeit im Gefängnis verbracht habe!“ Er gehe das wie ein Fußballspieler an: „Du hast dein Training absolviert, du bist gut vorbereitet, und beim Anpfiff musst du einfach 90 Minuten lang abliefern, was du schon in dir hast.“