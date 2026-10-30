Förderstopp: Wiener Leihomas vor dem Aus

Den Mehrwert haben beim Omadienst übrigens nicht nur die Familien, sondern auch die Großmütter selbst. „Diese Form der Kinderbetreuung vermindert die Gefahr der Einsamkeit im Alter, bietet einen generationenübergreifenden Austausch und hält geistig und körperlich fit. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten“, so Andrea Beer, Leiterin des Omadienstes. Aber ohne neue Finanzierung gebe es den Omadienst ab Jänner 2027 de facto nicht mehr, teilt der Verband mit. Die gesamten Kosten könne man nicht alleine tragen.