Wien schraubt jetzt zahlreiche Gebühren nach oben

Im Rathaus weist man darauf hin, dass viele Entgelte seit Jahrzehnten nicht angepasst worden sind. Zugleich hätten sich Kosten deutlich erhöht. Nun wird mittels Sammelnovelle, die im nächsten Landtag beschlossen werden soll, gegengesteuert, wie das Büro von Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) verriet. So wird etwa der mögliche Höchstrahmen für Verwaltungsabgaben von 1500 auf 4000 Euro angehoben. Konkrete Tarife im Verwaltungsbereich stehen nicht im Gesetz, sie werden erst später per Verordnung festgelegt. Insgesamt sollen rund 300 Posten betroffen sein, darunter Amts- oder Kommissionsgebühren.