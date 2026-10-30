WFV setzt auf den Doppelpass mit seinen Sponsoren

Ohne Geld keine Musi! Der Wiener Fußball-Verband zeigt vor, wie moderne Kooperationen funktionieren: Der WFV setzt voll auf den Doppelpass mit seinen Sponsoren – eine Win-win-Situation, die weit über finanzielle Spritzen hinausgeht und den Fußball in der Bundeshauptstadt erst nachhaltig sichert. Zu Gast bei Marco Cornelius im fan.at-Fußballstudio waren neben WFV-Vorstandsvorsitzenden Johannes Dobretsberger auch noch Manuel Pinetz (UNIQA) und Andre Aleo (Football Factory)