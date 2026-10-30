2,3 Mrd. Euro! Mailand bekommt neuen Fußballtempel

Zukunft von San Siro ungewiss

Was mit dem derzeitigen Stadion geschehen wird, das dieser Tage seinen 100. Geburtstag gefeiert hat, ist noch unklar. Pläne für einen Abriss des Meazza-Stadions, das wegen seiner Lage im gleichnamigen Stadtteil als „San Siro“ bekannt ist, waren zuletzt von der Stadt Mailand aufgrund des „kulturellen Interesses“ abgelehnt worden. Zum 100. Geburtstag im vergangenen Februar fand in der Arena die Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele statt.