2,3 Mrd. Euro! Mailand bekommt neuen Fußballtempel

Mailand bekommt einen neuen Fußballtempel. Die Großklubs Inter Mailand und AC Milan haben am Donnerstagabend ihre Pläne für ein neues gemeinsames Stadion vorgestellt. Die Arena soll 2031 fertiggestellt werden, 71.500 Zuschauer fassen und den Namen „Generali Stadium“ tragen. Die Baukosten werden auf rund 2,3 Milliarden Euro veranschlagt. Die neue Arena wird das traditionsreiche San Siro ersetzen und auch Spielort der EM 2032 sein, die Italien gemeinsam mit der Türkei austrägt.
Der Namensrechtevertrag mit dem Versicherungskonzern Generali soll über 20 Jahre rund 650 Millionen Euro einbringen. Beide Vereine sollen damit jeweils etwa 16 Millionen Euro pro Saison erhalten. Das Stadion wird zwei statt drei Zuschauerränge haben. Die beiden Fankurven sollen jeweils 11.600 Plätze bieten und eine Neigung von 37 Grad aufweisen. Neben Fußball soll die Arena auch für Rugby und American Football genutzt werden können.
Markante Konstruktion, 280.000 Quadratmeter-Areal
Die Außenfassade wird von einer markanten Konstruktion aus kreuzförmigen Elementen geprägt. LED-Beleuchtung soll die Vereinsfarben von Inter und Milan darstellen können. Auf der Fassade sollen zudem Bilder und Projektionen möglich sein. Unter dem erhöhten Stadionpodest sind Parkplätze vorgesehen.
Auf dem 280.000 Quadratmeter großen Gelände rund um das Stadion sollen ein Einkaufszentrum, Büroflächen, ein Hotel, ein Park, ein Museum, ein medizinisches Zentrum und ein Fan-Shop entstehen. Im Hinblick auf die ökologische Nachhaltigkeit sollen die Grünflächen um die Arena auf 148.000 Quadratmeter vergrößert werden. Die Auswirkungen auf die Mailänder Wirtschaft werden auf rund 3 Milliarden Euro in der Bauphase und 2,7 Milliarden Euro jährlich in der Betriebsphase geschätzt.
Zukunft von San Siro ungewiss
Was mit dem derzeitigen Stadion geschehen wird, das dieser Tage seinen 100. Geburtstag gefeiert hat, ist noch unklar. Pläne für einen Abriss des Meazza-Stadions, das wegen seiner Lage im gleichnamigen Stadtteil als „San Siro“ bekannt ist, waren zuletzt von der Stadt Mailand aufgrund des „kulturellen Interesses“ abgelehnt worden. Zum 100. Geburtstag im vergangenen Februar fand in der Arena die Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele statt.
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