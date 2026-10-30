Katze gequält: 10.000 € für Ergreifung des Täters!

Maggie Entenfellner, Leiterin der „Krone“-Tierecke, setzte umgehend 10.000 Euro als Belohnung für den entscheidenden Hinweis, der zur Ergreifung des Täters führt, aus: „Ich bin entsetzt und fassungslos über diese grauenhafte Tat. Menschen, die ein Tier quälen, ist alles zuzutrauen. Auch daher ist es extrem wichtig, solche abartigen Täter auszuforschen.“