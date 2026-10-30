Katze gequält: 10.000 € für Ergreifung des Täters!

Ein unfassbarer Fall von Tierquälerei in der Obersteiermark erschüttert das Land: Wie berichtet, malträtierten unbekannte Täter eine Katze, erschossen das Tier und schraubten es an ein Kreuz. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, setzt die „Krone“-Tierecke 10.000 Euro Belohnung aus.
Was geht in den Köpfen solcher Menschen vor? Ein furchtbarerer Fall von Tierquälerei in der obersteirischen Stiftsgemeinde Admont sorgt für Bestürzung und Fassungslosigkeit.
Wie berichtet, entdeckten Passanten Mitte Oktober neben einer Straße eine auf ein Kreuz geschraubte, tote schwarze Katze. Untersuchungen eines Tierarztes ergaben, dass das Tier noch lebend gequält worden war, ehe es erschossen wurde. Dann schraubte der unbekannte Täter (oder die Täter) die schwarze Katze auf ein behelfsmäßiges Kreuz.
Die Ermittlungen der Polizei führten bislang zu keinem Ergebnis. Die „Krone“ möchte nun helfen, diesen schrecklichen Fall aufzuklären.
Ich bin entsetzt und fassungslos über diese grauenhafte Tat. Menschen, die ein Tier quälen, ist alles zuzutrauen.
Maggie Entenfellner, „Krone“-Tierecke
Bild: Imre Antal
Maggie Entenfellner, Leiterin der „Krone“-Tierecke, setzte umgehend 10.000 Euro als Belohnung für den entscheidenden Hinweis, der zur Ergreifung des Täters führt, aus: „Ich bin entsetzt und fassungslos über diese grauenhafte Tat. Menschen, die ein Tier quälen, ist alles zuzutrauen. Auch daher ist es extrem wichtig, solche abartigen Täter auszuforschen.“
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Admont unter der Nummer 059133/6341 entgegen.
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