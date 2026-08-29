Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frau geschlagen

Gewaltvorwürfe: YouTuber JP Kraemer gibt alles zu

Society International
29.08.2026 12:55
JP Kraemer gab zu, seine Frau geschlagen zu haben.
JP Kraemer gab zu, seine Frau geschlagen zu haben.(Bild: Krone-Collage/APA/Marcel Kusch/Instagram @julia.meck)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gegen YouTube- und TV-Star Jean Pierre „JP“ Kraemer stehen schwere Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt im Raum. Nach einem Polizeieinsatz Ende Juli wurde Anzeige erstattet. In einem Statement-Video gab er alles zu und kündigte eine Auszeit an.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

JP Kraemer soll seine Ehefrau Julia Meck misshandelt haben. Er streitet die Schläge nicht ab. In einem Statement erklärte er, er haben die Kontrolle verloren.

Überwachungskamera zeigt Eskalation
Zudem wurde das Video einer Überwachungskamera veröffentlicht. Darin sieht man das Paar auf einem Werkstatthof: Kraemer, der seine Frau am Hals packt und sie von sich weg schleudert. Danach würgt er sie und hält sie an den Haaren fest (Die „Krone“ verzichtet bewusst darauf, das brutale Video zu zeigen).

Lesen Sie auch:
Bernhard Speer und er gehen für eine kurze Zeit getrennte Wege: Christopher Seiler (re.) zieht ...
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
15.03.2026
„Ein Pelicot-Moment“
Schweigen gebrochen: Fernandes löst Beben aus
20.03.2026

JP gibt Gewalt zu
Am Freitag – knapp zwei Jahre nach den Aufzeichnungen der Überwachungskamera – räumt der ehemalige Sport1‑Moderator („Die PS‑Profis“) die Gewalt an seiner Ehefrau Julia ein. „In der Wut habe ich ihr dann die Kette vom Hals gerissen, und auch der Schlag mit der flachen Hand war falsch“, erklärte er. Seinen Wutausbruch erklärte er unter anderem damit, dass seine Frau „keine Dankbarkeit“ für die Kette gezeigt habe, die er ihr geschenkt hatte.

Paar zeigte sich gegenseitig an
Dann machte wiederum Kraemer seiner Frau Gewaltvorwürfe: „Die Schläge, die ich bekommen habe, das soll keine Rechtfertigung sein, aber die waren ein Vielfaches stärker und auch mehr.“ Auch er hat seine Frau inzwischen angezeigt. Zudem verkündete er das Ehe-Aus der beiden. Die Polizei sprach ein Annäherungsverbot gegen den 45-Jährigen aus. Er darf sich seiner Noch-Ehefrau sechs Monate lang nicht nähern.

In einem Instagram-Post vom Samstagmorgen kündigt JP Kraemer an, er wolle sich „eine Auszeit bei seinem Vater“ nehmen:

Mann hat erfolgreichsten deutschen Tuning-Kanal
Jean Pierre Kraemer wurde als Moderator der TV-Show „Die PS-Profis“ bekannt, die bis 2017 auf Sport1 lief. Auf seinem Tuning-Kanal „JP Performance“  hat der 45-Jährige über 2,7 Millionen Abonnenten.

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
29.08.2026 12:55
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Polizei
YouTube
Polizeieinsatz
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
226.065 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
137.769 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
135.890 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Innenpolitik
Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen
1214 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
1014 mal kommentiert
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Innenpolitik
Kanzler will neuen Staatsfonds für die Pensionen
608 mal kommentiert
Nicht verpassen: das ganze „Krone“-Sommergespräch „Was jetzt, ...?“ mit Bundeskanzler Christian ...
Mehr Society International
Frau geschlagen
Gewaltvorwürfe: YouTuber JP Kraemer gibt alles zu
Seltener Anblick
Fans außer sich: Céline Dion zeigt sich in Paris
Sein Freund packt aus
Rex Gildo: Das waren letzte Momente vor seinem Tod
„Bleibendes Denkmal“
US-Flughafen soll nach Dolly Parton benannt werden
Erster TikTok-Clip!
Nicole Kidman: „Magie hat mich hierher gebracht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf