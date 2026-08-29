Gewaltvorwürfe: YouTuber JP Kraemer gibt alles zu

JP gibt Gewalt zu

Am Freitag – knapp zwei Jahre nach den Aufzeichnungen der Überwachungskamera – räumt der ehemalige Sport1‑Moderator („Die PS‑Profis“) die Gewalt an seiner Ehefrau Julia ein. „In der Wut habe ich ihr dann die Kette vom Hals gerissen, und auch der Schlag mit der flachen Hand war falsch“, erklärte er. Seinen Wutausbruch erklärte er unter anderem damit, dass seine Frau „keine Dankbarkeit“ für die Kette gezeigt habe, die er ihr geschenkt hatte.