Gute Absicht reicht nicht | Kein Pfitischipfeil

Gute Absicht reicht nicht. „Gut gemeint ist bekanntlich nicht immer gut. Kinder und junge Jugendliche von den teils hochgradig bösen Verlockungen der sozialen Medien fernzuhalten – das ist eine gute Idee“, hatte ich hier vor mehr als sieben Monaten geschrieben, mit Verweis auf die vielen offenen Fragen, die Stand März in der Diskussion um ein Alterslimit existierten, obwohl sich die Regierung damals gerade festgelegt hatte, ab dem 1. Jänner 2027 eine Altersgrenze von 14 Jahren in Österreich einzuführen. Nun hat die EU diese Regelung gekippt. „Gute Absicht – aber eine Menge Fragezeichen, wie diese Absicht in die Realität umgesetzt werden kann“, hatte ich damals gemeint. Jetzt wissen wir: Sie kann gar nicht in die Realität umgesetzt werden. Wie so oft bei dieser Regierung: Die gute Absicht alleine ist zu wenig, das reicht nicht.