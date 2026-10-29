Another Alarming Incident Involving an Elderly Driver

Rolled Across a Meadow

In Lacken (municipality of Feldkirchen, Germany), an 84-year-old man was backing his car out of his garage at 12:15 a.m. on Thursday. In doing so, he crossed the entire municipal road, veered off the roadway, and rolled across a meadow until he came to a stop at a neighbor’s garden wall. The neighbor alerted the police. Saying, “I won’t let them take my license away again,” the elderly driver refused a breathalyzer test. He was taken to the hospital with injuries.