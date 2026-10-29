Refusal to Take a Breathalyzer Test
Another Alarming Incident Involving an Elderly Driver
Are drivers like this still fit to drive? An 84-year-old man in Feldkirchen (Upper Austria) rolled across a meadow and into his neighbor’s garden wall while driving out of his garage at midnight and refused to take a breathalyzer test. An 88-year-old man got lost on his way home to the Czech Republic after attending a funeral; relatives had to pick him up there.
Two incidents involving elderly drivers with unusual behavior have kept the police in Urfahr-Umgebung busy in recent days. First, an 88-year-old man from Reichenau im Mühlkreis failed to return home by car on October 20 after attending a funeral reception. His daughter-in-law filed a missing person report the next morning.
Stranded 176 kilometers from home
Police officers were finally able to reach the elderly man on his cell phone. The 88-year-old told them he was in the Czech Republic but didn’t know where exactly he was. Thanks to a Czech passerby, they were able to determine his location. Relatives picked up the elderly man in Pavlice, 176 kilometers away by car.
In UU, 21 drivers have been referred to the medical examiner this year. Reports of individuals unfit to drive come from the police or anonymously.
Ferdinand Watschinger, BH Urfahr-Umgebung
Rolled Across a Meadow
In Lacken (municipality of Feldkirchen, Germany), an 84-year-old man was backing his car out of his garage at 12:15 a.m. on Thursday. In doing so, he crossed the entire municipal road, veered off the roadway, and rolled across a meadow until he came to a stop at a neighbor’s garden wall. The neighbor alerted the police. Saying, “I won’t let them take my license away again,” the elderly driver refused a breathalyzer test. He was taken to the hospital with injuries.
On Vienna’s driving test
It is unclear whether the two drivers still possess the necessary ability to drive. “If there is suspicion that this is not the case, the driver’s license holder receives a summons to see the medical examiner. The medical examiner decides whether the person must undergo a so-called Vienna driving test,” explains UU District Administrator Ferdinand Watschinger. This involves an observation of driving behavior conducted by a traffic psychologist together with a driving instructor. Watschinger: “The driver must bear the costs.”
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