In der Albertina ist Kunst ab sofort Frauensache

„Frauenkunst“! Ein Begriff, der seit urdenklichen Zeiten nichts anderes bedeutet, als dass „geniale Kunst“ Männersache sei. Nur sie schaffen „echte Meisterwerke“? Peinlich berührt, wenn Picasso sagt, Frauen seien „Göttinnen oder Fußabtreter“, Rodin, der von den Skulpturen seiner Schülerin und Geliebten Camille Claudel profitierte, kritisierte ihre Arbeit als „zu maskulin“, und Nietzsche behauptete von Künstlerinnen, sie seien von „ihrer Rolle – als Hausmütterchen? – entfremdet“. Mit all diesen Fehlurteilen räumt Albertina-Generaldirektor Ralph Gleis mit seiner neuen Ausstellung „Her Story“ jetzt auf.