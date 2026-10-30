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Neue Schau „Her Story“

In der Albertina ist Kunst ab sofort Frauensache

Kultur
30.10.2026 07:00
Von der Kritik als Beckmann-Epigonin bezeichnet: Marie-Louise von Motesicky, „Jagd“, eine ...
Von der Kritik als Beckmann-Epigonin bezeichnet: Marie-Louise von Motesicky, „Jagd“, eine Entenjagd im Boot, Pastell mit Kohle, 1936.(Bild: ALBERTINA, Wien – Schenkung des Marie-Louise von Motesiczky Charitable Trust © Tate)
Porträt von Dr. Karlheinz Roschitz
Von Dr. Karlheinz Roschitz

Die Wiener Albertina erforscht in der neuen Ausstellung „Her Story“ die Position der Frau als Künstlerin und ihren Kampf gegen die Dominanz „männlicher Kunst“ zwischen Mittelalter und Feminismus um 1970: eine verwirrend vielfältige Schau, in der viel zu entdecken ist. 

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„Frauenkunst“! Ein Begriff, der seit urdenklichen Zeiten nichts anderes bedeutet, als dass „geniale Kunst“ Männersache sei. Nur sie schaffen „echte Meisterwerke“? Peinlich berührt, wenn Picasso sagt, Frauen seien „Göttinnen oder Fußabtreter“, Rodin, der von den Skulpturen seiner Schülerin und Geliebten Camille Claudel profitierte, kritisierte ihre Arbeit als „zu maskulin“,  und Nietzsche behauptete von Künstlerinnen, sie seien von „ihrer Rolle – als Hausmütterchen? – entfremdet“. Mit all diesen Fehlurteilen räumt Albertina-Generaldirektor Ralph Gleis mit seiner neuen Ausstellung „Her Story“ jetzt auf.

Vier Kuratorinnen durchkämmten die riesigen Sammlungsbestände – 1,2 Millionen Objekte! – und fanden 41.000 Werke von mehr als 1400 Künstlerinnen. „Her Story“ ist 200 Arbeiten von 132 Frauen gewidmet. Eine große Premiere! Denn nicht wenige dieser Künstlerinnen und ihrer Werke werden erstmals präsentiert, obwohl sie schon von den Albertina-Gründern Albert von Sachsen-Teschen und Erzherzogin Marie Christine angekauft wurden.

Angelika Kauffmann: Ohnmacht der Julia, Gattin des Pompeius, als sie dessen blutbefleckte Tunika ...
Angelika Kauffmann: Ohnmacht der Julia, Gattin des Pompeius, als sie dessen blutbefleckte Tunika erkennt, um 1785 28,3 × 36,3 cm, Feder und Pinsel in Schwarz, Spuren von schwarzer Kreide(Bild: ALBERTINA, Wien)
Emilie Mediz-Pelikan: Weiblicher Kentaur, 1895 29 x 54,6 cm, Farbkreide
Emilie Mediz-Pelikan: Weiblicher Kentaur, 1895 29 x 54,6 cm, Farbkreide(Bild: ALBERTINA, Wien)

Es ist eine gewaltige Parade – von Stars, aber auch kaum Bekannten von einst und jetzt: Fast schon verwirrend viele Zeichnungen, Aquarelle, Kupfer- und Stahlstiche hängen an der Hauptwand. Künstlerinnen präsentieren sich selbst, Porträts vom 16. Jahrhundert bis zum frühen Feminismus um 1970.

Eindrucksvolle Blätter vom winzigen Kloster-Holzschnitt von 1473 über bedeutende Frauen wie Sofonisba Anguissola, die Erzherzoginnen Anna und Marie-Christine, Elisabeth Vigée-Le Brun, Angelika Kaufmann, bis zu Norbertine Bresslern-Roth, Käthe Kollwitz, Maria Lassnig oder Kiki Kogelnik. Und mit Stars wie Barbara Hepworth, Louise Nevelson, Germaine Richier, Louise Bourgeois, Meret Oppenheim oder Niki de Saint Phalle glänzt die Feminismus-Abteilung.

Geertruydt Roghman: Handwerkende Frau, 1640-1657 21,8 × 17,4 cm, Radierung
Geertruydt Roghman: Handwerkende Frau, 1640-1657 21,8 × 17,4 cm, Radierung(Bild: ALBERTINA, Wien)
Maria Sibylla Merian: Brennnessel mit Metamorphose des Kleinen Fuchs und zweier Fliegenarten, ...
Maria Sibylla Merian: Brennnessel mit Metamorphose des Kleinen Fuchs und zweier Fliegenarten, 1679-1683 16,7 x 12,5 cm, Deckfarben über Kupferstichumdruck auf Pergament(Bild: ALBERTINA, Wien)
Joseph Bishop Pratt nach Consuelo Fould: Rosa Bonheur, 1896 101,2 × 68,2 cm, Stahlstich, ...
Joseph Bishop Pratt nach Consuelo Fould: Rosa Bonheur, 1896 101,2 × 68,2 cm, Stahlstich, Aquatinta(Bild: ALBERTINA, Wien)
Marie Christine von Habsburg-Lothringen nach Jean Siméon Chardin: Dame mit Buch, 1760/70er-Jahre ...
Marie Christine von Habsburg-Lothringen nach Jean Siméon Chardin: Dame mit Buch, 1760/70er-Jahre 20,9 x 25,5 cm, Aquarell, Deckfarben auf Pergament(Bild: ALBERTINA, Wien)
Lilith Lang: Frau mit Fruchtschale und Stachelschwein, ca. 1909 20 cm × 15 cm, Aquarell, ...
Lilith Lang: Frau mit Fruchtschale und Stachelschwein, ca. 1909 20 cm × 15 cm, Aquarell, Deckweiß, Tusche, Feder, Bleistift(Bild: ALBERTINA, Wien)

„Wir haben bewusst eine chronologische und thematische Gliederung gewählt, um gesellschaftliche Fragestellungen und individuelle Porträts zu vernetzen“, erklärt Gleis. Das heißt: „Her Story“ zeigt zehn Themenbereiche. Etwa: Künstlerinnen als Unternehmerinnen, als Wissenschaftlerinnen, Vertriebene oder Feministinnen. Und versucht Fragen zu beantworten: Wie verändern sich von Jahrhundert zu Jahrhundert Lebensumstände und Möglichkeiten einer Künstlerin? Welche Rolle spielt sie in ihrer Zeit? Wie dauerhaft war Anerkennung damals?

Für Gleis besonders wichtig ist allerdings, dass diese letzte Schau, mit der die Albertina ihr 250-Jahr-Jubiläum feiert, Ausgangspunkt ist für weitere wissenschaftliche Arbeiten und Digitalisierung vieler noch nicht einbezogener Werke. Eine verwirrend vielfältige Schau, in der viel zu entdecken ist. 

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