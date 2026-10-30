Grippesaison: Wohl kein Engpass beim Impfstoff

Österreichweit liegen aktuell fast 77.000 Menschen wegen grippaler Infekte flach. Auch die Influenza- und Covid-Fälle nehmen zu. In Tirol hat es zuletzt eine Steigerung der Durchimpfungsrate gegeben. Das Land sieht aber noch Luft nach oben.
Es geht wieder los mit der Grippesaison. Die Zahl der Krankheitsfälle steigt. Bei der Österreichischen Gesundheitskasse sind aktuell in Tirol mehr als 4200 Versicherte wegen grippaler Infekte krankgemeldet. Die Zahl der Meldungen wegen Influenza hält sich mit rund 30 noch im Rahmen, ebenso jene zu Corona (52). Tendenz aber steigend.
Tirols Gesundheitsdirektorin Theresa Geley rechnet mit einem Anstieg bis Jänner. Dann erwartet sie den Höhepunkt der heurigen Grippewelle. So wie viele Experten rät die Medizinerin vor allem älteren Menschen und Risikogruppen zur Grippeimpfung. Laut aktuellem Stand wurden bisher insgesamt 154.500 Influenza-Impfstoffe von den Tiroler Ärztinnen und Ärzten über den E-Impfshop des Bundes bestellt. Einen Engpass erwarten Experten nicht. Geley verweist auf 1,5 Millionen vom Bund bestellte Impfdosen – eine Steigerung von zwölf Prozent.
Wir verfolgen das Ziel, auch bei den Jungen die Impfquote zu erhöhen.
Tirols Gesundheitsdirektorin Theresa Geley
Bild: Christof Birbaumer
100.000 Impfungen, Durchimpfungsrate bei zehn Prozent
In Tirol steigt auch die Impfbereitschaft. In der vergangenen Saison wurden mehr als 100.000 Influenza-Impfungen dokumentiert, 20.000 mehr als im Jahr davor. Damit lag die Durchimpfungsrate in der Gesamtbevölkerung bei zehn Prozent, allein bei Senioren bei rund 24 Prozent. Dennoch sei man von den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch weit entfernt. Für Risikogruppen liegt die WHO-Empfehlung bei 75 Prozent.
Nach einer Pilotphase im Bezirk Schwaz wurde heuer die Schulimpfaktion auf weitere Bezirke ausgeweitet. 800 Jugendliche in weiterführenden Schulen sind geimpft. In Schwaz hat sich laut Land gezeigt, dass mit der Aktion die Grippewelle in der Region deutlich geringer ausfiel.
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