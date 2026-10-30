Grippesaison: Wohl kein Engpass beim Impfstoff

100.000 Impfungen, Durchimpfungsrate bei zehn Prozent

In Tirol steigt auch die Impfbereitschaft. In der vergangenen Saison wurden mehr als 100.000 Influenza-Impfungen dokumentiert, 20.000 mehr als im Jahr davor. Damit lag die Durchimpfungsrate in der Gesamtbevölkerung bei zehn Prozent, allein bei Senioren bei rund 24 Prozent. Dennoch sei man von den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch weit entfernt. Für Risikogruppen liegt die WHO-Empfehlung bei 75 Prozent.