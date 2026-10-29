Steirische Polizei rüstet sich für Halloween

Auch wenn es keine konkreten Hinweise auf Stör- und Vandalismusaktionen gibt: Die Polizei ist auch in der Steiermark für eine stürmische Halloween-Nacht gerüstet. Die quer durch Europa ausgeuferten Demonstrationen der vergangenen Wochen lassen jedenfalls die Alarmglocken schrillen.
So richtig in die Karten blicken lassen will sich die Landespolizeidirektion im Vorfeld nicht: In der Nacht auf Sonntag „werden sehr viele Kräfte im Einsatz stehen“, sagt Sprecher Fritz Grundnig. Genaue Zahlen kommuniziert man aus „einsatztaktischen Gründen“ nicht, jedenfalls hat die Halloween-Nacht für die Polizei mittlerweile schon beinahe Silvester-Dimensionen angenommen.
Fokus auf Ballungsräume
Von rätselhaften, teils KI-basierten Demo-Aufrufen in sozialen Netzwerken, wie es sie etwa gehäuft in Deutschland gibt, berichtet auch Grundnig, man analysiere die Informationen und richte die Planung entsprechend aus. Besonderes Augenmerk lege man auf die größeren Ballungsräume auch abseits von Graz.
Die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zeigen, dass insbesondere Körperverletzungen und Sachbeschädigungen in der schaurigen Nacht verstärkt angezeigt werden. Diese würden „rigoros verfolgt“, so Grundnig. Ansonsten verweist die Landespolizeidirektion auf Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), der diese Woche ein hartes Durchgreifen zu Halloween ankündigte: „Die Polizei ist vorbereitet und wird konsequent einschreiten.“
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