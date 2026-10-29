Steirische Polizei rüstet sich für Halloween

So richtig in die Karten blicken lassen will sich die Landespolizeidirektion im Vorfeld nicht: In der Nacht auf Sonntag „werden sehr viele Kräfte im Einsatz stehen“, sagt Sprecher Fritz Grundnig. Genaue Zahlen kommuniziert man aus „einsatztaktischen Gründen“ nicht, jedenfalls hat die Halloween-Nacht für die Polizei mittlerweile schon beinahe Silvester-Dimensionen angenommen.