Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Equal Pay Day

Tipps für Gehaltsverhandlung: Was Frauen zusteht

Steiermark
30.10.2026 07:00
Stichwort Lohntransparenz: Verhandlungsgeschick sollte bei Gehaltsgesprächen eigentlich nicht ...
Stichwort Lohntransparenz: Verhandlungsgeschick sollte bei Gehaltsgesprächen eigentlich nicht entscheidend sein.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Fanny Opis
Von Fanny Opis

Steirerinnen verdienen durchschnittlich um 17 Prozent weniger als ihre Arbeitskollegen. Lohntransparenz könnte die Einkommenslücke schließen, doch Österreich ist säumig. Welche Auskunftsrechte Frauen jetzt schon haben und wie sie bei der Gehaltsverhandlung helfen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Heute, am 30. Oktober 2026, ist Equal Pay Day in der Steiermark. Er besagt, dass ganzjährig vollbeschäftigte Frauen das restliche Jahr sozusagen gratis arbeiten. Zu groß ist der Einkommensvorsprung ihrer männlichen Kollegen.

Das eigentliche Problem dahinter: „Viele Frauen wissen gar nicht, dass sie weniger verdienen als ihr Sitznachbar“, sagt Bernadette Pöcheim, Leiterin des Frauenreferats der Arbeiterkammer Steiermark. Zahlreiche Beispiele aus ihren Beratungsgesprächen bestätigen das. Studien zeigen: Über 40 Prozent der Arbeitnehmerinnen haben noch nie eine Gehaltsverhandlung geführt.

Zitat Icon

Viele Frauen wissen gar nicht, dass sie weniger verdienen als ihr Kollege. Arbeitgeber sind dafür zuständig, gleich zu bezahlen.

Bernadette Pöcheim, AK Steiermark

Bild: AK Steiermark

Der erste Schritt zum höheren Lohn ist also der Gang ins Chefbüro. „Bei Männern wird Selbstbewusstsein eher toleriert. Frauen sollten verstärkt Kompetenzen aufzeigen und die eigenen Erfolge kommunizieren“, sagt die Expertin. Darüber hinaus geht es aber vor allem darum, zu wissen, was einem zusteht – und hier wird es wirklich interessant.

63
TAGE
Bis zum Jahresende arbeiten Frauen umgerechnet gratis. Sie verdienen trotz Vollzeitbeschäftigung um 17 Prozent weniger. Der Wert hat sich im Vergleich zum Vorjahr minimal verkleinert.

Denn Vorgesetzte müssen offenlegen, welche Durchschnittsgehälter sie für vergleichbare Posten zahlen und welche Gehaltsentwicklung man sich erwarten kann. Außerdem: Bei Bewerbungsgesprächen darf nicht nach der Entlohnung beim Ex-Arbeitgeber gefragt werden. „Damit sich die Gehaltsdiskriminierung nicht fortsetzt“, so Pöcheim.

Österreich bei Transparenz säumig
Gleichwertige Arbeit gehört laut Gleichbehandlungsgesetz längst ident entlohnt. Diese Vorgabe soll durch die EU-Transparenzrichtlinie verschärft kontrolliert werden: Wird in einem Unternehmen eine ungerechtfertigte Lohnlücke von fünf Prozent oder mehr festgestellt, hat das Konsequenzen.

Zitat Icon

Wer Transparenz fürchtet, hat meistens einen Grund dafür. Faire Löhne brauchen Offenheit. Wir haben genug von dieser Warterei!

Helga Ahrer, ÖGB-Frauen Steiermark

Bild: Christian Jauschowetz

Die Richtlinie hätte bis Juni 2026 umgesetzt sein müssen, doch Österreich ist säumig. Bald könnten Strafen drohen. Helga Ahrer, Vorsitzende der ÖGB-Frauen Steiermark, ist empört: „Jeder Euro, der in Strafzahlungen fließt, fehlt bei Kinderbetreuung, Pflege und echter Chancengleichheit.“

Lesen Sie auch:
Obwohl es das Konzept seit 20 Jahren gibt, wird es fast nicht genutzt
Wie funktioniert es?
Pensionssplitting: Kaum Anträge in der Steiermark
11.02.2026
Krone Plus Logo
Als Frau an die Spitze
Equal Pay Day: „Das Umfeld traute mir zu wenig zu“
26.02.2025

Ahrer sagt: Gehaltsunterschiede aufs Verhandlungsgeschick zu schieben, ist ein „No Go“. Sie nimmt Arbeitgeber in die Pflicht. „Wir müssen Frauen vor Fallen schützen und ihr Selbstbewusstsein stärken. Wir haben genug von dieser Warterei!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
30.10.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
154.881 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
111.861 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
93.903 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1455 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
888 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf