Tipps für Gehaltsverhandlung: Was Frauen zusteht

Der erste Schritt zum höheren Lohn ist also der Gang ins Chefbüro. „Bei Männern wird Selbstbewusstsein eher toleriert. Frauen sollten verstärkt Kompetenzen aufzeigen und die eigenen Erfolge kommunizieren“, sagt die Expertin. Darüber hinaus geht es aber vor allem darum, zu wissen, was einem zusteht – und hier wird es wirklich interessant.