Equal Pay Day: „Das Umfeld traute mir zu wenig zu“

„Wenn wir von Equal Pay reden, reden wir auch von Selbstbewusstsein“, sagt Iris Filzwieser. Für sie sei immer klar gewesen, dass sie in die Technik gehen wolle. Mit 15 entschied sie sich für eine HTL, später promovierte sie in Metallurgie an der Montanuniversität Leoben. Heute ist die 53-Jährige Geschäftsführerin des weltweit tätigen Metall-Unternehmens Mettop und die erste Frau an der Spitze der Austrian Cooperative Research.