Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hä, Pensionssplitting?

Kaum ein Steirer macht es: Nur 185 Anträge zuletzt

Steiermark
11.02.2026 08:00
Obwohl es das Konzept seit 20 Jahren gibt, wird es fast nicht genutzt
Obwohl es das Konzept seit 20 Jahren gibt, wird es fast nicht genutzt(Bild: pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy))
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Pflege, Bildung, Betreuung, Reinigung und Handel – diese Jobs werden vorwiegend von Frauen ausgeübt, aber schlechter bezahlt. Hinzu kommen dann noch Betreuungspflichten, die noch immer meistens die Frauen ausüben ...

0 Kommentare

Daraus ergibt sich: Frauen verdienen meist nicht nur weniger, sie haben auch eine geringere Pension. Hier ein paar Fakten zur Lohnschere und dem Konzept Pensionssplitting:

1) Am 11. Februar ist Equal Pay Day in Österreich. Was heißt das?

Der Tag symbolisiert, dass Frauen heuer 42 Tage rechnerisch „unbezahlt“ arbeiten. Grundlage: Median-Bruttojahreseinkommen der ganzjährig Vollzeitbeschäftigten. Die Lohnschere liegt daran, dass viel mehr Frauen im Handel, Dienstleistungssektor etc. arbeiten. „Diese sogenannten klassischen Frauenjobs werden leider schlechter entlohnt“, sagt Bernadette Pöchheim von der Arbeiterkammer Steiermark. Während Männer viel häufiger in gut bezahlten Jobs unterwegs sind. „Auch Führungspositionen sind überproportional männlich besetzt in Österreich“, so Pöcheim. Und die Kinderbetreuung ist immer noch ungleich verteilt.

Die Entwicklung von 2014 bis 2024 in der Stmk
Die Entwicklung von 2014 bis 2024 in der Stmk(Bild: Krone KREATIV)
2) Ein Konzept, das Frauen vor Altersarmut schützt, ist das Pensionssplitting. Wie funktioniert es?

2005 wurde das System in Österreich eingeführt. Einfaches Beispiel: Beide Eltern verdienen 4000 Euro brutto, die Frau geht in Karenz. Trotz höchstem Kinderbetreuungsgeld fließt deutlich weniger Geld auf ihr Pensionskonto als das des Mannes. Wenn sie, um auf das gemeinsame Kind zu schauen, noch auf Teilzeit reduziert, geht das so über Jahre. Um das auszugleichen, überweist der Mann einen freiwilligen Betrag auf ihr Pensionskonto (möglich bis max. 50 Prozent des Einkommens). Ob es ein paar hundert oder tausend Euro sind, entscheidet man selbst. Pensionssplitting ist bis zum 7. Geburtstag des Kindes möglich.

Robert Reif von den NEOS: „Das Problem ist nicht das fehlende Instrument, sondern das fehlende ...
Robert Reif von den NEOS: „Das Problem ist nicht das fehlende Instrument, sondern das fehlende Bewusstsein.“(Bild: Christian Jauschowetz)
3) Was passiert, wenn man sich scheiden lässt oder trennt?

Das Modell setzt keine Ehe voraus, sondern ein gemeinsames Kind. Kommt es zur Trennung, zum Beispiel wenn das Kind vier Jahre alt ist und man bis dahin Pensionssplitting gemacht hat, kann das Geld vom Mann nicht rückwirkend verlangt werden.

4) Es gibt bereits ein Kind, die Mutter arbeitet Teilzeit, der Mann Vollzeit, und das Paar will beim zweiten Kind Pensionssplitting machen. Geht das? 

Pensionssplitting kann auch erst ab dem zweiten Kind durchgeführt werden. „Als Bezugsgröße wäre es fair, das erste volle Gehalt der Frau heranzuziehen“, sagt Pöcheim.

Bernadette Pöcheim leitet bei der Arbeiterkammer Steiermark die Abteilung Frau, Beruf und ...
Bernadette Pöcheim leitet bei der Arbeiterkammer Steiermark die Abteilung Frau, Beruf und Familie.(Bild: AK Steiermark)
5) Wie viele Anträge stellen die Steirerinnen und Steirer?

Die Zahlen sind über die Jahre zwar gestiegen, aber trotzdem wurden 2024 nur 185 Anträge in der Steiermark gestellt. „Bei fast 10.000 Geburten“, so NEOS-Frauensprecher Robert Reif. Die NEOS fordern das Land auf, eine Informationskampagne zu starten. Und zwar dort, „wo Eltern erreicht werden“, etwa über Gemeinden, Gesundheitseinrichtungen, Eltern-Kind-Pass-Stellen oder digitale Services. „Altersarmut von Frauen ist kein Randproblem, sondern eine soziale Zeitbombe“, sagt Reif.

Lesen Sie auch:
Bianca Liebmann-Kiss (kl. Bild), Expertin der Arbeiterkammer Steiermark
AK-Service-Tipp
Wichtige Tipps zu Karenz und Kinderbetreuungsgeld
27.08.2025
6) Wieso sind Frauen von Altersarmut betroffen?  

„Frauen leisten mehr unbezahlte Arbeit, in der Kindererziehung und Pflege von Familienmitgliedern. In der Pension zahlen sie die Rechnung dafür“, so Pöcheim. Aus den Beratungen kenne sie viele alleinerziehende Frauen, die jetzt mit ihrer Pension nicht über die Runden kommen. Pensionssplitting sei eine Option für eine gerechtere Vorsorge, meint die Expertin.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
283.928 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
209.777 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
192.850 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
965 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
962 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
731 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf