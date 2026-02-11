Kaum ein Steirer macht es: Nur 185 Anträge zuletzt

2005 wurde das System in Österreich eingeführt. Einfaches Beispiel: Beide Eltern verdienen 4000 Euro brutto, die Frau geht in Karenz. Trotz höchstem Kinderbetreuungsgeld fließt deutlich weniger Geld auf ihr Pensionskonto als das des Mannes. Wenn sie, um auf das gemeinsame Kind zu schauen, noch auf Teilzeit reduziert, geht das so über Jahre. Um das auszugleichen, überweist der Mann einen freiwilligen Betrag auf ihr Pensionskonto (möglich bis max. 50 Prozent des Einkommens). Ob es ein paar hundert oder tausend Euro sind, entscheidet man selbst. Pensionssplitting ist bis zum 7. Geburtstag des Kindes möglich.