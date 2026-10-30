Eine neue Heimat für die Champions der Zukunft

Pferdezucht ist bei Familie Karpf aus Rakollach bei Tainach längst zu einer gemeinsamen Aufgabe von Mutter und Tochter geworden. Carmen und Katharina Karpf führen den Betrieb mit Engagement und haben mit einer neuen Zucht- und Verkaufsanlage die Voraussetzungen für dessen weitere Entwicklung geschaffen. „Besonders die Begeisterung meiner Tochter für die Pferdezucht war ein wichtiger Anstoß, dieses Projekt in Angriff zu nehmen“, sagt Carmen Karpf im „Krone“-Gespräch.