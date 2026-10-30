Eine neue Heimat für die Champions der Zukunft

Familie Karpf züchtet seit Generationen Pferde. Um das Geschäft auch in Zukunft sichern zu können, errichteten die Züchter unterhalb des Schlosses Neudenstein ein neues Gestüt.
Pferdezucht ist bei Familie Karpf aus Rakollach bei Tainach längst zu einer gemeinsamen Aufgabe von Mutter und Tochter geworden. Carmen und Katharina Karpf führen den Betrieb mit Engagement und haben mit einer neuen Zucht- und Verkaufsanlage die Voraussetzungen für dessen weitere Entwicklung geschaffen. „Besonders die Begeisterung meiner Tochter für die Pferdezucht war ein wichtiger Anstoß, dieses Projekt in Angriff zu nehmen“, sagt Carmen Karpf im „Krone“-Gespräch.
Und dass die Arbeit der Familie schon in der Vergangenheit Früchte trug, beweist auch „Talisman el Takko“. Der Vollblutaraber erreichte mit der Kärntner Disziplinreiterin Jana Kupper heuer Platz zwei der Weltranglichte.
Familie setzte auf die „richtigen Pferde“
Um genau diesen erfolgreichen Weg auch weiterzuverfolgen, wurde im März mit dem Bau des neuen Gestüts begonnen. „Dabei haben wir auf die richtigen Pferde gesetzt“, schmunzelt Carmen Karpf, die damit auf die professionelle Arbeit der Baufirmen verweist und den wertvollen Einsatz ihres Bruders lobt.
Doch nicht nur bei den Eigentümern und den Pferden kommt das neue Areal gut an. „Es schaut aus wie im Film; es ist wunderschön und die Boxen für die Pferde sind auch richtig groß“, sagt Emelie Ramusch, die selbst begeisterte Reiterin ist und auch von der eigenen Sattelkammer beeindruckt ist.
Gute Pferde brauchen ein gutes Zuhause
Und mit der Errichtung der neuen Stallungen unterhalb des Schlosses Neudenstein erfüllt sich die Familie, die seit Generationen auf die Zucht von Pferden setzt, nicht nur einen Traum, sondern setzt damit auch auf Qualität, denn „gute Pferde brauchen auch das passende Zuhause.“
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