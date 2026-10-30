Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erfolgreiche Züchter

Eine neue Heimat für die Champions der Zukunft

Kärnten
30.10.2026 10:00
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Familie Karpf züchtet seit Generationen Pferde. Um das Geschäft auch in Zukunft sichern zu können, errichteten die Züchter unterhalb des Schlosses Neudenstein ein neues Gestüt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Pferdezucht ist bei Familie Karpf aus Rakollach bei Tainach längst zu einer gemeinsamen Aufgabe von Mutter und Tochter geworden. Carmen und Katharina Karpf führen den Betrieb mit Engagement und haben mit einer neuen Zucht- und Verkaufsanlage die Voraussetzungen für dessen weitere Entwicklung geschaffen. „Besonders die Begeisterung meiner Tochter für die Pferdezucht war ein wichtiger Anstoß, dieses Projekt in Angriff zu nehmen“, sagt Carmen Karpf im „Krone“-Gespräch.

Und dass die Arbeit der Familie schon in der Vergangenheit Früchte trug, beweist auch „Talisman el Takko“. Der Vollblutaraber erreichte mit der Kärntner Disziplinreiterin Jana Kupper heuer Platz zwei der Weltranglichte.

Familie setzte auf die „richtigen Pferde“
Um genau diesen erfolgreichen Weg auch weiterzuverfolgen, wurde im März mit dem Bau des neuen Gestüts begonnen. „Dabei haben wir auf die richtigen Pferde gesetzt“, schmunzelt Carmen Karpf, die damit auf die professionelle Arbeit der Baufirmen verweist und den wertvollen Einsatz ihres Bruders lobt.

So mancher Champion stammt aus Tainach.
So mancher Champion stammt aus Tainach.(Bild: Handler Wolfgang)
Neben den Stallungen gibt es auch einen neuen Auslauf für die Tiere.
Neben den Stallungen gibt es auch einen neuen Auslauf für die Tiere.(Bild: Handler Wolfgang)
Carmen Karpf hegt große Leidenschaft für die Pferdezucht.
Carmen Karpf hegt große Leidenschaft für die Pferdezucht.(Bild: Handler Wolfgang)

Doch nicht nur bei den Eigentümern und den Pferden kommt das neue Areal gut an. „Es schaut aus wie im Film; es ist wunderschön und die Boxen für die Pferde sind auch richtig groß“, sagt Emelie Ramusch, die selbst begeisterte Reiterin ist und auch von der eigenen Sattelkammer beeindruckt ist.

Gute Pferde brauchen ein gutes Zuhause
Und mit der Errichtung der neuen Stallungen unterhalb des Schlosses Neudenstein erfüllt sich die Familie, die seit Generationen auf die Zucht von Pferden setzt, nicht nur einen Traum, sondern setzt damit auch auf Qualität, denn „gute Pferde brauchen auch das passende Zuhause.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
30.10.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
154.881 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
112.223 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
97.244 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1464 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
888 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Kärnten
Erfolgreiche Züchter
Eine neue Heimat für die Champions der Zukunft
Sport Tv Logo
Regionalliga Süd
„Niveau ist durchwachsener und sicher gesunken!“
Fahrzeug ausgetauscht?
Nächtlicher Mopedunfall wird zu Ermittlungsaufgabe
100.000 Euro geklaut
Mega-Coup am Katschberg könnte zu Cold Case werden
Frau hörte Hilferufe
102-jähriger Kärntner aus Bach gerettet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf