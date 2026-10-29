Apprehended in an underground parking garage
Migrant (27) Threatened Social Worker with a Knife
On Wednesday afternoon, a 27-year-old Afghan man pulled out a knife at a drop-in center for impoverished migrants in Linz and pointed it at a social worker. Shortly afterward, the man was handcuffed.
Shortly before noon on Wednesday, an unpleasant incident occurred at the Caritas-run outreach center for impoverished migrants in Linz. A 27-year-old Afghan man threatened a social worker (28) with a knife.
Perpetrator fled
By screaming loudly, the 28-year-old woman managed to drive the knife-wielding man away. Since she was able to provide a detailed description of the suspect, the 27-year-old was arrested a short time later in a nearby underground parking garage and transferred to the Linz Correctional Facility.
Employee placed on leave
Caritas stated in response to an inquiry that the social worker was not physically injured but has been temporarily relieved of her duties. “Immediately after the incident, an internal debriefing was conducted, and the employee was offered psychological and therapeutic support as well as crisis intervention,” explains board member Marion Huber.
Rejection not accepted?
The Contact Center for Poverty-Driven Migration has been in operation since 2014 and supports people from EU countries, particularly from Eastern Europe. One possible reason for the incident could be that the 28-year-old had previously explained to the Afghan man that he did not fall within the clearly defined target group. There has been no comparable assault since the center was established.
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