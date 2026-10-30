Kreisverkehr soll endlich Verkehrschaos lösen

Zahlreiche Unfälle, bis zu 7000 Autos pro Tag: Wer in Grafenstein in Richtung Autobahn will, kenn die umstrittene Kreuzung, die nun endlich in einen Kreisverkehr umgewandelt werden soll. Jedenfalls, wenn es nach Neo-Bürgermeister Tino Egger geht.
Einige Straßenstellen in Kärnten sind wohl immer wieder auf der Agenda der Straßenbauabteilung im Land. Sie sind bekannt als Raserstrecken, Unfallorte oder Nadelöhre, die immer wieder Stau-Schauplatz sind. In Grafenstein ist es die Kreuzung der Ortsdurchfahrt der Zubringerstraße zur Autobahn, die täglich für Ärger und Gefahrensituationen sorgt. „7000 Autos passieren diese Kreuzung – täglich! Durch den Bahnhof und den starken Zuzug werden es immer mehr“, erklärt Bürgermeister Tino Egger. Immer wieder komme es zu Unfällen, teils mit Schwerverletzten.
Wie berichtet hat der neue Gemeindechef erst kürzlich in der Amtsstube übernommen, aber direkt eine wichtige „To-Do-Liste“. Egger: „Wir fordern seit Jahren einen Kreisverkehr, jetzt müssen wir endlich vom Land ernst genommen werden. Ich hoffe noch vor der Gemeinderatswahl im Februar auf eine Entscheidung!“ Auch seine Vorgänger standen bereits mehrfach vor der Tür des entsprechenden Straßenbaureferenten im Land.
Ein Kreisverkehr würde die unübersichtliche Kreuzung massiv entlasten. Lenker würden nicht nur sicherer ein- und abbiegen können, sondern auch wesentlich schneller. Denn wer die Stelle kennt, wisse, so Egger, wie lange man oft auf eine sichere Abbiegemöglichkeit warten müsse. Die Vorbereitungen für den gewünschten Kreisverkehr habe die Gemeinde längst getroffen. Egger: „Die Gründe sind längst abgelöst, wir haben unsere Seite erledigt.“ Nun liegt der Ball wieder beim Land...
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