Kreisverkehr soll endlich Verkehrschaos lösen

Einige Straßenstellen in Kärnten sind wohl immer wieder auf der Agenda der Straßenbauabteilung im Land. Sie sind bekannt als Raserstrecken, Unfallorte oder Nadelöhre, die immer wieder Stau-Schauplatz sind. In Grafenstein ist es die Kreuzung der Ortsdurchfahrt der Zubringerstraße zur Autobahn, die täglich für Ärger und Gefahrensituationen sorgt. „7000 Autos passieren diese Kreuzung – täglich! Durch den Bahnhof und den starken Zuzug werden es immer mehr“, erklärt Bürgermeister Tino Egger. Immer wieder komme es zu Unfällen, teils mit Schwerverletzten.