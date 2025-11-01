Seife, Deo & Co. bei uns bis zu 187 Prozent teurer

Der „Österreich“-Aufschlag ist in aller Munde und macht sich in jeder Geldbörse bemerkbar. Dass der Einkauf bei uns teurer ist als in Nachbarländern, gilt nicht nur bei Lebensmitteln, wie eine Online-Preiserhebung der AK Tirol zeigt: Der gleiche Drogerie-Warenkorb kostet in Österreich im Schnitt 156,27 Euro, in Deutschland 130,84 Euro – doch das ist noch nicht alles!