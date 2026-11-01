Wanderer blieben auf Zugspitze im Schnee stecken

Ein massiver Kaltlufteinbruch mit Schnee auf den Bergen konnte zwei junge Alpinisten am Sonntag nicht davon abhalten, ihre Tour auf die Zugspitze in Angriff zu nehmen. Es kam, wie es kommen musste: Sie blieben auf 2500 Metern Seehöhe im Schnee stecken. Der Mann stieg ab, die Frau schlug Alarm.