Auch Wolff jubelt: Vom Wunderkind zum Weltmeister!

Angeln statt Party

Party? Fehlanzeige. „Er hat bis zu Mittag geschlafen und dann nicht gewusst, was er machen soll. Dann ist er zu mir gekommen und hat dann mit meinem Neunjährigen gefischt. Das war für ihn das Allernormalste“, sagte Wolff. In Antonellis Leben dreht sich alles ums Rennfahren. Von seiner Freundin hatte er sich heuer getrennt, weil sie ihn zu sehr ablenkte. Seine ersten Runden im Kart drehte der nun jüngste Weltmeister bereits im Alter von fünf Jahren. Es dauerte nicht lange bis zu den ersten Siegen und Titeln.