Nach historischem Erfolg: Tränen bei Antonelli!

Nach seinem historischen WM-Titel in der Formel 1 ist die Freude bei Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli schier grenzenlos. Kurz nach dem Rennen, das er auf dem dritten Rang beendet, meldet er sich unter Tränen am Boxenfunk. „Danke für alles, wir haben es geschafft“, jubelt der Italiener.
Seine ersten Worte als jüngster Formel-1-Weltmeister waren an sein Team gerichtet. „Unglaublich – wir haben es geschafft. Ich danke euch so sehr“, meldete sich Antonelli per Funk beim Mercedes-Team.
Der 20-Jährige rang dabei nach Worten. Als er schließlich aus seinem Boliden steigen konnte, gab es erste herzliche Umarmungen mit seinen Liebsten und schließlich eine erste kleine Feier mit seinem Team.
Verstappen: „Bin stolz auf ihn“
„Ich wäre ohne mein Team und meine Familie heute nicht hier“ bedankte sich Antonelli auch beim ersten Interview nach dem Grand Prix. „Es war eine unglaubliche Saison und an diesem speziellen Tag das Podium mit Max und Lewis zu teilen ist wirklich besonders“, wandte sich der junge Italiener auch noch an die ehemaligen Weltmeister Verstappen und Hamilton.
„Diese Saison und das in seinem Alter zu schaffen, ist beeindruckend. Ich bin sehr stolz auf ihn“, meldete sich schließlich auch Verstappen zu Wort.
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