Nach historischem Erfolg: Tränen bei Antonelli!

Verstappen: „Bin stolz auf ihn“

„Ich wäre ohne mein Team und meine Familie heute nicht hier“ bedankte sich Antonelli auch beim ersten Interview nach dem Grand Prix. „Es war eine unglaubliche Saison und an diesem speziellen Tag das Podium mit Max und Lewis zu teilen ist wirklich besonders“, wandte sich der junge Italiener auch noch an die ehemaligen Weltmeister Verstappen und Hamilton.